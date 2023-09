‘Feyenoord kan zomers doelwit vergeten na akkoord met andere club’

Dinsdag, 12 september 2023 om 08:35 • Wessel Antes

Bitello lijkt zijn carrière te vervolgen bij Dinamo Moskou, zo melden diverse gerenommeerde Braziliaanse media. Grêmio is akkoord met de Russische topclub over een transfersom van zo’n 10 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder, die zelf nog wel zijn jawoord moet geven. Bij zijn huidige werkgever ligt Bitello nog tot december 2025 vast, maar de jeugdinternational van a Seleção maakt er geen geheim van dat hij een vervolgtransfer wil maken.

De technisch vaardige middenvelder was in augustus plotseling een thema binnen Feyenoord. Nadat 1908.nl met het nieuws kwam dat Bitello hoog op het lijstje staat in De Kuip, meldde presentator Sinclair Bischop van ESPN een week later zelfs dat de regerend landskampioen 7 miljoen euro had geboden op de rechtspoot. Omdat Feyenoord de transfer over meerdere jaren wilde uitsmeren werd de deal echter complex. De transferrechten van Bitello zijn namelijk voor slechts dertig procent in handen van Grêmio, dat daardoor amper kan investeren in een waardige vervanger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese zou zeer gecharmeerd zijn van Bitello, waardoor het niet uit te sluiten was dat Feyenoord deze winter terug zou komen voor de Braziliaan. Een transfer naar Rusland, waar de transfermarkt nog twee dagen geopend is, zou in dat geval roet in het eten gooien. Bitello, die ook belangstelling geniet van Arsenal, speelde de afgelopen jaren 92 officiële duels voor Grêmio. Daarin was hij goed voor 17 doelpunten en 8 assists. Feyenoord zag in Bitello een soortgelijk project als Ezequiel Bullaude, die inmiddels is uitgeleend aan Boca Juniors. Met Ondrej Lingr haalde de Stadionclub alsnog een vervanger voor de Argentijn.

Bitello heeft zijn interlandperiode met Brazilië Onder 23 inmiddels al achter de rug, daar het duel met Marokko wegens de zware aardbeving werd afgelast. Mogelijk reist hij direct door naar Moskou om zijn handtekening te zetten onder een contract bij Dinamo, al wilde hij tegenover Globo Esporte en Lance nog geen duidelijkheid geven. “Ik ben op de hoogte van het Russische voorstel, maar laat het voor nu aan mijn manager. Hij weet wat ik wil. Alles is mogelijk, maar niets is zeker.”