Feyenoord kan tegen PSV mogelijk niet beschikken over twee sleutelspelers

Het is nog onzeker of Calvin Stengs en Quilindschy Hartman woensdag fit zullen zijn voor de kraker in het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen PSV. De bepalende spelers van Feyenoord zijn niet fit uit de wedstrijd tegen Vitesse gekomen en of de spelers klaar zullen zijn voor de bekerwedstrijd, wordt woensdag duidelijk.

Hartman moest de strijd afgelopen weekend in GelreDome al in de eerste helft staken, nadat hij in botsing kwam met Marco van Ginkel. De linksback probeerde het nog wel, maar kwam al snel tot de conclusie dat hij vervangen moest worden wegens een beknelde zenuw. Trainer Arne Slot stuurde Marcos López binnen de lijnen als zijn vervanger.

De Peruviaan lijkt woensdag ook de aangewezen vervanger van Hartman te zijn, als laatstgenoemde daadwerkelijk niet fit genoeg blijkt om aan de aftap te staan. Overigens liet Hartman zondag na afloop van het met 1-2 gewonnen duel in Arnhem van zich horen op Instagram. “Met mij gaat het goed, zie jullie woensdag!” Of Hartman aan de aftrap verschijnt, wordt op de wedstrijddag duidelijk.

Daarnaast is ook het meespelen van Stengs onzeker. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten maakte de wedstrijd tegen Vitesse vol en het is dan ook nog onduidelijk waar hij precies mee kampt. "Morgen (woensdag, red.) wordt beoordeeld of zij kunnen starten", vertelde Slot op de persconferentie.

Regerend landskampioen Feyenoord liep afgelopen weekend twee punten in op koploper PSV, dat met 1-1 gelijkspeelde bij FC Utrecht. Desondanks bedraagt het gat tussen de twee topclubs tien punten, waardoor de TOTO KNVB Beker dit seizoen de enige kans op een nationale prijs lijkt te zijn. "De kans op een prijs is inderdaad het grootst in de beker", beaamt Slot. "Maar als je dan tegen PSV moet, kun je je afvragen hoe groot die kans daadwerkelijk is."

"Maar we zijn daar niet elke dag mee bezig. We willen zo goed mogelijk spelen en onszelf ontwikkelen. Als dat lukt, kan dat tot een prijs leiden." Slot vindt PSV deze jaargang beter dan Feyenoord. "Maar wij hebben wel het thuisvoordeel van De Kuip."

Slot, die verder alvast verklapte dat Gernot Trauner aan de aftrap zal staan, vindt dat zijn ploeg er woensdag moet staan. "We hebben nog altijd tien van de elf spelers in de basis staan die vorig jaar kampioen zijn geworden. PSV speelt nog altijd tegen de regerend landskampioen. En dat ben je niet alleen als je op de Coolsingel staat, maar ook op een slecht veld in Arnhem. Wij moeten het laten zien." De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinale thuis op tegen AZ.