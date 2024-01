‘Feyenoord kan na melden derde club aanvaller mogelijk alsnog kwijtraken’

Javairô Dilrosun gaat Feyenoord mogelijk alsnog verlaten. Nadat een deal met US Lecce en Hellas Verona afketste, zou nu Lorient een 'concrete aanbieding' hebben gedaan om de vleugelspeler alsnog los te weken uit Rotterdam. Dat bevestigt 1908.nl na eerdere berichtgeving van Le Parisien.

Het is volgens het fanmedium nog onbekend hoe Feyenoord staat tegenover de verkoop van Dilrosun. Zo laat in de window wordt het voor de Rotterdammers lastig om een adequate vervanger aan te trekken.

Lorient zou Feyenoord zondag een aanbieding hebben gedaan om de transfer van Dilrosun te bewerkstelligen. Over de hoogte van de transfersom is vooralsnog niks bekend. Ook is het onduidelijk of het om een huurdeal gaat of een permanente transfer.

De vleugelaanvaller genoot eerder in de window al serieuze belangstelling van Hellas Verona. De Italianen besloten uiteindelijk echter elders in de Eredivisie te winkelen en namen Tijjani Noslin over van Fortuna Sittard.

Naast Verona toonde ook het Italiaanse US Lecce al serieuze belangstelling voor de aanvaller. Volgens 1908.nl zouden zij een huurvoorstel hebben gedaan, met een optie tot koop van ongeveer 2,4 miljoen euro. Die aanbieding veegde Feyenoord echter resoluut van tafel.

Of een vertrek van Dilrosun nu nog voorhanden is, blijft dus afwachten. Arne Slot bevestigde eerder op de dag al dat Feyenoord serieus werk maakt van de Uruguayaanse aanvaller Luciano Rodríguez.

Maar of zijn komst betekent dat een andere aanvaller mag vertrekken, is onzeker. Dilrosun begon zondag bij het duel met FC Twente (0-0) op de bank en viel uiteindelijk in voor Bart Nieuwkoop, die als rechtsbuiten werd opgesteld.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties