Feyenoord kan miskoop na één jaar alweer uitzwaaien

Chris-Kévin Nadje gaat Feyenoord deze zomer zo goed als zeker verlaten. L’Équipe meldt vrijdagmiddag dat de 23-jarige middenvelder op weg is naar Lausanne-Sport in Zwitserland. De clubs onderhandelen over een huurtransfer met optie tot koop, klinkt het.

Nadje werd vorig jaar zomer door Feyenoord voor 500.000 euro opgepikt bij FC Versailles uit Frankrijk. De Ivoriaan begon in de competitie één keer in de basis, op bezoek bij FC Groningen, en kreeg later nog een paar invalbeurten.

In de Champions League kreeg hij in eigen huis tegen RB Salzburg na tachtig minuten spelen een rode kaart. Daarna kon de middenvelder nauwelijks nog op minuten rekenen onder Brian Priske.

In januari raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn voet. Nadje miste daardoor de laatste 21 wedstrijden van het seizoen. De teller bleef daarom staan op dertien optredens namens Feyenoord deze campagne.

Komend seizoen wordt de concurrentie op het middenveld moordend, waardoor Nadje eieren voor zijn geld lijkt te kiezen. Sem Steijn komt naar De Kuip, terwijl Dennis te Kloese ook werk maakt van de komst van Luciano Valente. FC Groningen moet zijn vraagprijs wel laten zakken als de transfer ervan wil komen.

Lausanne-Sport komt uit op het hoogste niveau van Zwitserland en werd dit seizoen zesde. Mocht de deal rondkomen, dan wordt het de zesde club van Nadje in zijn carrière. Hij kwam naast Versailles en Feyenoord ook uit voor Stade Lavallois, EFAFC en Lens.