Feyenoord kan grote namen treffen in tussenronde Europa League

Vrijdag, 1 december 2023 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:24

Ondanks dat er nog één poulewedstrijd gespeeld moet worden in de Europese clubcompetities, weet een aantal clubs al waar het aan toe is na de winter. Zo is Feyenoord door de nederlaag tegen Atlético Madrid veroordeeld tot de tussenronde van de Europa League. Daarin kan de ploeg van trainer Arne Slot een aantal pittige tegenstanders treffen.

Feyenoord moest dinsdag winnen van Atlético om het heft in eigen hand te houden. De Rotterdammers waren echter niet opgewassen tegen de Spanjaarden en gingen op eigen veld met 1-3 onderuit.

Gevolg is dat Feyenoord zeker is van de derde plek in Groep E van de Champions League, wat betekent dat de ploeg van Slot instroomt in de tussenronde van de Europa League. Daarin treft de huidige nummer twee van de Eredivisie een nummer twee uit de poulefase van dat toernooi.

De laatste poulewedstrijden van de Europa League worden over twee weken afgewerkt, op donderdag 14 december. Vier dagen later, op maandag 18 december, is de loting voor de tussenronde. Feyenoord speelt op 15 februari thuis, een week later volgt de uitwedstrijd.

Een aantal clubs is al zeker van de tweede plek in de Europa League. Zo is de beslissing in Groep D (Sporting Portugal) en Groep E (Toulouse) al gevallen. In de andere groepen moet de laatste poulewedstrijd uitsluitsel geven.

Rangers, Slavia Praag, AS Roma en Olympique Marseille zijn clubs die Feyenoord de laatste jaren al eens trof in Europees verband. Vooral aan de ontmoetingen met de Romeinen houden ze in Rotterdam slechte gevoelens over.

Roma was in mei vorig jaar in de finale van de Conference League met 1-0 te sterk en schakelde Feyenoord dit jaar uit in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van José Mourinho strijdt momenteel met Slavia Praag om de eerste plek in Groep G.