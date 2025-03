Feyenoord kan geen wonder verrichten tegen Inter en ligt uit Champions League

Feyenoord is dinsdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. De zwaar gehavende ploeg van Robin van Persie moest uit bij Inter een 0-2 achterstand goedmaken. Na een 1-1 ruststand had Feyenoord enig perspectief, maar de hoop was in de tweede helft na een zeer discutabele penalty voor Inter snel vervlogen: 2-1.

Feyenoord miste in Milaan liefst vijftien spelers. Van Persie zorgde voor een grote verrassing in de opstelling: de achttienjarige Aymen Sliti maakte als vervanger van sterspeler Igor Paixão zijn debuut voor de Rotterdammers. Luka Ivanusec begon op 10 ten faveure van Shiloh 't Zand. Ayase Ueda kreeg in de spits de voorkeur boven Julián Carranza.

Bij Inter zouden Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis beginnen, maar laatstgenoemde haakte in de warming-up geblesseerd af. Simone Inzaghi besloot sterspelers Alessandro Bastoni, Nicolò Barella en Lautaro Martínez op de bank te laten beginnen.

De eerste waarschuwing voor Feyenoord volgde in de vierde minuut, toen Timon Wellenreuther een schotje van Henrik Mikhitaryan liet glippen. De bal rolde gelukkig voor Feyenoord net naast. Even later ging het alsnog mis, toen Marcus Thuram vanaf links naar binnen dribbelde. De aanvaller van Inter vuurde de bal vernietigend in de verre kruising, een fantastisch doelpunt: 1-0.

Veel spektakel was er daarna niet voor beide doelen. Hugo Bueno deed na een half uur spelen een gevaarlijke poging van afstand, die door Yann Sommer met moeite werd weggetikt.

Vrijwel uit het niets kreeg Feyenoord in de 42ste minuut een penalty, toen Jakub Moder met de rug naar het doel tegen achilles pees werd getikt door Hakan Çalhanoglu. Scheidsrechter Ivan Kruzliak gaf aanvankelijk niets, maar de Sloveen legde de bal na het zien van de beelden alsnog op de stip. Moder ging zelf achter de bal staan en schoot die onberispelijk in de linkeronderhoek.

Direct na rust ging het mis voor Feyenoord, toen Thomas Beelen de bal in zijn eigen strafschopgebied slecht aannam. Inter-aanvaller Mehdi Taremi pikte de bal af en ging vervolgens eenvoudig over het been bij de verdediger van Feyenoord, waarvoor een heel makkelijk gegeven penalty volgde. Hakan Calhanoglu gooide het tweeluik van elf meter in het slot: 2-1.

In de 69ste minuut leek het opnieuw mis te gaan in het strafschopgebied van Feyenoord. Ditmaal ging Thuram over het been bij Beelen. Kruzliak wees opnieuw naar de stip, maar werd ditmaal gecorrigeerd door de VAR. Aan de zijlijn constateerde de Sloveense scheidsrechter een schwalbe van Thuram, waarvoor de Fransman geel kreeg. De penalty werd teruggedraaid.

Feyenoord was niet bij machte om Inter nog pijn te doen. Er volgde in de 71ste minuut een nieuw moment van opwinding voor het doel van Feyenoord. Thuram zette Beelen met een schaar volledig te kijk en had de bal voor het inschieten, maar raakte de lat.