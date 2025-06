Feyenoord kan aanwinst van ruim een miljoen euro definitief van de hand doen

Marcos López lijkt Feyenoord definitief achter zich te laten. FC Kopenhagen huurt de linksback uit Peru (25) momenteel van de Rotterdammers en meldt zich volgens 1908.nl nog dit weekeinde bij Feyenoord voor een definitieve transfer.

López bereikte eerder al een akkoord met Kopenhagen over een permanente overstap naar de Deense topclub. De Scandinavische grootmacht bedong een koopoptie in de huurdeal met Feyenoord, maar wil de vleugelverdediger voor een lager bedrag overnemen.

Volgens 19.08.nl ziet Feyenoord graag dat de koopoptie gelicht wordt door Kopenhagen, maar zal zeker luisteren naar een nieuw voorstel vanuit Denemarken. De verwachting is dat er snel een akkoord zal worden gesloten.

Feyenoord nam López in 2022 voor 1,2 miljoen euro over van het Amerikaanse San José Earthquake. De Zuid-Amerikaanse linksback schopte het tot 45 wedstrijden in Rotterdam, maar brak nooit echt door. Wél veroverde hij met Feyenoord de landstitel, TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Sinds zijn komst naar Kopenhagen kwam López tot 30 wedstrijden en in die reeks gaf de verdediger zeven assists. Daarnaast staan er 45 interlands voor Peru achter de naam van de flankspeler.

López werd in februari op het matje geroepen door trainer Jacob Neestrup. Dit gebeurde na een schwalbe van de linksback in de wedstrijd tegen FC Midtjylland. Daar was Neestrup niet van gediend.

In de blessuretijd deelde Kevin Mbabu een duwtje uit tegen de borst van López, die met twee handen voor het gezicht gewillig naar het gras dook. ''Ik heb hem verteld dat hij dat niet moet doen. Helaas zie je het overal in het voetbal. Marcos moet dit niet doen. Ten eerste omdat het verkeerd is om zoiets te doen”, aldus de Kopenhagen-coach.