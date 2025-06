Feyenoord kan 2 spitsen verkopen: 'Zelfs belangstelling uit de Premier League'

Ayase Ueda en Julián Carranza vertrekken deze zomer mogelijk bij Feyenoord. Uit een transferupdate van Voetbal International blijkt dat de spitsen zich in de kijker hebben gespeeld bij een aantal clubs.

De 26-jarige Ueda ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2028. De Japanner is er nog niet in geslaagd om zijn aankoopsom van 8 miljoen euro terug te betalen.

Volgens clubwatcher Martijn Krabbendam staat de Rotterdamse club voor een dilemma. “De vraag is nu of Feyenoord het aandurft met Ueda als eerste spits, want de Japanner bleek ook blessuregevoelig. Daarbij is er altijd belangstelling, onlangs zelfs nog vanuit de Premier League.”

Krabbendam schrijft verder dat Carranza (25) na een seizoen al weet dat hij nooit eerste spits gaat worden in De Kuip. “Als invaller had de Argentijn wel zijn waarde, met als hoogtepunt de gelijkmaker tegen AC Milan, waardoor Feyenoord zich plaatste voor de achtste finale van de Champions League.”

“Mede door die goal staat Carranza in de belangstelling van een aantal clubs, waaronder uit de MLS”, aldus Krabbendam.

Smaakmakers

Voor Igor Paixão (24) hebben clubs zich nog niet gemeld. De Braziliaan mag voor het juiste bedrag vertrekken uit De Kuip.

Anis Hadj Moussa (23) moet blijven. De linkspoot staat op de radar van diverse Europese clubs, maar Robin van Persie wil hem niet kwijt.