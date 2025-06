Feyenoord is overtuigd en legt boomlange keeper voor meerdere jaren vast

Feyenoord heeft de jeugdopleiding versterkt met Haakon Bleken Norda, zo meldt 1908.nl. De zestienjarige goalie komt over van het Noorse Hamarkameratene.

Feyenoord is zeer overtuigd van Norda, die niet eens een proefperiode onderging in Rotterdam-Zuid, normaliter is dat wel gebruikelijk voor buitenlandse talenten die tekenen in De Kuip.

Norda is een drievoudig international van Noorwegen Onder 16. De 1,98 meter lange goalie zat ondanks zijn leeftijd al meerdere keren op de bank bij HamKam, dat uitkomt op het hoogste niveau van Noorwegen.

Het lijkt erop dat Norda in eerste instantie in een jeugdelftal aansluit. Volgens 1908.nl sluit de Noor aan bij Feyenoord Onder 21.

Feyenoord had in het recente verleden succes met twee Noorse selectiespelers. Marcus Pedersen werd landskampioen met de Stadionclub, terwijl Fredrik Aursnes na een geweldige campagne in de Conference League naar Benfica vertrok.

Fredrik Bjørkan was vervolgens minder succesvol in De Kuip. In een verder verleden wisten Roger Albertsen, Harmeet Singh, Omar Elabdellaoui, Emil Hansson, Sondre Skogen en Mikael Tørsteth Johnsen de verwachtingen niet waar te maken bij Feyenoord.