Thomas van den Belt denkt dat het voor hem misschien goed is om na dit seizoen nog een jaar bij CD Castellón te blijven. Dat vertelt de 23-jarige huurling van Feyenoord op Radio Castellón. Van den Belt heeft het naar zijn zin bij de Spaanse tweede divisionist.

De middenvelder werd vorig jaar zomer door Feyenoord losgeweekt bij PEC Zwolle. Van den Belt kwam in zijn eerste seizoen in De Kuip eigenlijk nauwelijks aan spelen toe onder Arne Slot. De rechtspoot kwam tot 313 speelminuten, verdeeld over 11 wedstrijden.

Van den Belt koos in augustus eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar Castellón in Spanje, waar Dick Schreuder aan het roer staat. Na een lastige aanpassingsperiode zit de huurling daar goed op zijn plek, vertelt hij op de radio. “In het begin was het een beetje moeilijk vanwege het klimaat, de nieuwe mensen... Het was een beetje lastig.”

“Ik voel me de laatste paar maanden steeds beter. De fans waarderen me. Ik ben blij met hun support. Ik voel hun steun en waardering. Het is heel fijn om die te hebben”, aldus Van den Belt, die bij PEC ook al onder Schreuder speelde.

Langer verblijf in Spanje?

Met Castellón strijdt de Nederlandse trainer om promotie naar de hoogste divisie, iets wat hem met de Zwollenaren lukte. Van den Belt denkt dat promotie dit seizoen lastig wordt. “Misschien kunnen we daar in de toekomst naar streven. Dat zullen we de komende duels zien. Ik concentreer me liever op één wedstrijd tegelijk.”

“Ik weet niet of mijn verhuurperiode verlengd kan worden”, antwoordt de spelmaker desgevraagd. “Misschien zou het goed voor me zijn om hier nog een jaar te blijven.” Van den Belt weet dat hij niet de enige is die dat kan en moet beslissen. “Er zijn meer mensen bij betrokken.”

De Nederlander kan doorgaans op een basisplaats rekenen onder Schreuder. De teller staat dit seizoen tot dusver op negentien wedstrijden. Daarin was Van den Belt goed voor twee goals en één assist. Castellón staat momenteel op de tiende plaats.