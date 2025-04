Feyenoord houdt plek twee in zicht dankzij goals van Moder tegen Fortuna Sittard

Feyenoord heeft zaterdag een overwinning geboekt op bezoek bij Fortuna Sittard. De ploeg van Robin van Persie speelde een uiterst moeizame eerste helft, maar trok de wedstrijd na rust naar zich toe. Jakub Moder maakte beide doelpunten, waarvan een uit een strafschop: 0-2. Feyenoord verkleint de achterstand op nummer twee PSV tot twee punten. De Eindhovenaren spelen later op de avond thuis tegen Almere City FC. Fortuna Sittard staat tiende.

Bij Feyenoord keerde Hwang In-beom terug in de selectie, maar Van Persie gaf op het middenveld de voorkeur aan Ramiz Zerrouki. In de rust werd laatstgenoemde afgelost door Hwang. Quilindschy Hartman startte als linksback, maar werd na een moeizame eerste helft vervangen door Hugo Bueno.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Leo Beenhakker. De geliefde oud-trainer van onder meer Feyenoord overleed donderdag op 82-jarige leeftijd.

Al in de vierde minuut van de wedstrijd stormde Jakub Moder vrij op het doel van Fortuna Sittard af, maar de middenvelder van Feyenoord speelde de bal te ver voor zich uit, waarna de kans verkeken was. Binnen het kwartier vuurde Ayase Ueda een hard schot af, dat door Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst knap werd gekeerd.

Daarna deed ook Fortuna van zich spreken. De twee grootste kansen van de Limburgers waren kopballen van Rodrigo Guth (recht op keeper Timon Wellenreuther) en Makan Aïko (net over).

Van Persie greep in de rust in met een dubbele wissel, waarna Feyenoord de wedstrijd naar zich toe trok. Gernot Trauner legde de bal in de 58ste minuut na een hoekschop met het hoofd klaar voor Moder, die van dichtbij uit de stuit binnenschoot: 0-1.

Vijf minuten later versierde Antoni Milambo een strafschop voor Feyenoord. De middenvelder kapte Syb van Ottele achter zijn standbeen langs uit en werd knullig onderuit gelegd door de verdediger. De strafschop werd door Moder feilloos afgerond; Branderhorst dook de verkeerde hoek in: 0-2.

Fortuna bleef erin geloven en werd in de 79ste minuut ook gevaarlijk. Luka Tunjic brak door en had kunnen schieten, maar de middenvelder koos voor een pass die niet bij een ploeggenoot kwam. Even later was er een goede kopkans voor Ezequiel Bullaude, die recht op Wellenreuther mikte.

In de 84ste minuut moest Fortuna verder met tien man. Édouard Michut ging op de voet staan bij Hwang en incasseerde zijn tweede gele kaart. Feyenoord hoopte de score vlak voor tijd verder uit te bouwen, maar een kopbal van Gernot Trauner eindigde op de lat.