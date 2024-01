Feyenoord hoort na openingsbod vraagprijs van liefst vijftien miljoen euro

Feyenoord komt met zijn laatste bod niet in de buurt van de vraagprijs voor Luciano Rodríguez, zo meldt Fabrizio Romano op X. Liverpool Montevideo vraagt vijftien miljoen euro voor zeventig procent van de transferrechten van de twintigjarige aanvaller.

River Plate uit Argentinië deed een bod van zeven miljoen euro voor zestig procent van de rechten. Die aanbieding is door Liverpool van tafel geveegd. Romano meldt niet hoe hoog het bod van Feyenoord was. 1908.nl sprak zaterdag van een bod van rond de vijf miljoen euro voor tachtig procent van de rechten.

Het verschil tussen vraag en aanbod lijkt op dit moment onoverbrugbaar voor Feyenoord, tenzij Liverpool de vraagprijs in de slotfase van de winterse transfermarkt plots drastisch laat zakken. Bovendien concurreert Feyenoord met kapitaalkrachtigere clubs, waarvan Benfica de voornaamste lijkt.

Het laatste bod van Feyenoord is door Liverpool naar de prullenbak verwezen. De scouting van Feyenoord is volgens 1908.nl zeer overtuigd van Rodríguez. Mogelijk komt directeur Dennis te Kloese met een nieuw bod.

Arne Slot bevestigde zondag na de wedstrijd tegen FC Twente (0-0) voor de camera van ESPN dat Feyenoord jaagt op de handtekening van Rodriguez. "Hij is een rechtsbuiten die in de spits kan", aldus de coach. Rodríguez is overigens 1,79 meter groot en rechtsbenig.

Feyenoord kan een nieuwe rechtsbuiten goed gebruiken. Tegen Twente startte Slot opnieuw met rechtsback Bart Nieuwkoop in de aanval, maar die werd na een teleurstellende eerste helft in de rust gewisseld. Javairô Dilrosun, die voor hem inviel, heeft in anderhalf jaar tijd nog niet volledig kunnen overtuigen bij Feyenoord.

De Rotterdammers beschikken daarnaast over Yankuba Minteh, die gehuurd wordt van Newcastle United. De Gambiaan lijkt de eerste optie als rechtsbuiten, maar hij was pas een dag terug van de Afrika Cup en had daarvoor een lange reis moeten maken.

Rodríguez kwam vorig seizoen tot 9 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden namens Liverpool. De Uruguayaan kwam in 25 van die 34 duels uit als rechtsbuiten. De aanvaller ligt tot eind 2027 vast.

