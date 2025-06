Feyenoord hoopt op versoepeling promotieregels beloftenelftallen en wil miljoen euro betalen

Een commissie van kopstukken uit het betaalde voetbal heeft zich gebogen over verschillende onderwerpen. Onder andere een versoepeling van de promotieregels voor beloftenelftallen lag op tafel. Feyenoord is bereid om daarvoor een miljoen euro te betalen.

De commissie stond onder leiding van Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van NEC, en bestond uit vertegenwoordigers van zowel Eredivisie- als Keuken Kampioen Divisie-clubs. Vanuit de Eredivisie maakten Dennis te Kloese en Joris van Benthem (Feyenoord), Max Huiberts (AZ), John Bes (Almere City) en Marcel Brands en Earnest Stewart (PSV) deel uit van de commissie.

Vanuit de Keuken Kampioen Divisie waren Hans de Zeeuw (FC Dordrecht), Michael Ogubai (De Graafschap, later vervangen door Joris Mathijsen van ADO Den Haag, red.), Ard de Graaf (SC Cambuur), Jordens Peters (Roda JC) en Linton Posthumus (TOP Oss) betrokken.

Keuken Kampioen Divisie-clubs uiten al langer kritiek op het inzetten van ervaren spelers in Jong-teams. De commissie stelt daarom voor om de leeftijdsregels aan te scherpen. In het nieuwe plan moeten de meeste spelers bij de seizoensstart 20 jaar of jonger zijn, met per wedstrijd ruimte voor maximaal drie dispensatiespelers tussen de 20 en 23 jaar.

Er is een aanbeveling gedaan om de promotie- en degradatieregeling voor Jong-teams tussen de Tweede en Eerste Divisie te wijzigen. Bij een kampioenschap in de Tweede Divisie zou een Jong-team direct moeten promoveren, mits een ander Jong-team in de KKD in het rechterrijtje is geëindigd. In dat geval degradeert het laagstgeklasseerde Jong-team.

Alleen als alle vier de Jong-teams in het linkerrijtje staan, volgt een play-off. Dezelfde regels zouden ook gelden tussen de Onder 21-competitie en de Tweede Divisie. Feyenoord heeft aangeboden één miljoen euro te betalen aan KKD-clubs als het dankzij deze wijziging weet te promoveren naar de Keuken Kampioen Divisie. Ook andere clubs zouden volgens De Telegraaf bereid zijn om een vergoeding te betalen om deel te kunnen nemen aan de voetbalpiramide.

Er is daarnaast voorgesteld om de accommodaties van Jong-teams te verbeteren, met onder meer verplichte overdekte tribunes voor 2.000 toeschouwers en het uitpubliek. Ook de uitstraling van de complexen moet beter worden, met oog op tv-registratie. Daarnaast adviseert de commissie om meer Jong-teams toe te laten tot de voetbalpiramide: vier in de Tweede Divisie, en respectievelijk vier en acht in de Derde en Vierde Divisie.

Niet alle punten kregen unanieme steun. Zo is er verdeeldheid over een vaste selectie voor Jong-teams en over een eerlijke verdeling van Europese gelden richting KKD-clubs. Het rapport pleit voor een compromis. De commissie concludeert dat Jong-teams waardevol zijn voor het Nederlandse voetbal en roept op tot breder draagvlak, ook bij amateurclubs.