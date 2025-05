'Feyenoord hoopt aanval te versterken met bankzitter met prijskaartje van tien miljoen euro'

Feyenoord heeft interesse in Matheus Gonçalves, zo weet het Braziliaanse RTI Esporte te melden. De buitenspeler staat momenteel onder contract bij Flamengo, dat tien miljoen euro voor hem verlangt.



Gonçalves moet in Rotterdam de rechtsbuitenpositie gaan versterken. Daar beschikt Feyenoord alleen over Anis Hadj Moussa. De negentienjarige linkspoot kan echter ook op linksvoor uit de voeten. Dat is goed nieuws voor Feyenoord, want het lijkt erop dat Igor Paixão in de zomer vertrekt bij de club.



Verder kan Robin van Persie komend seizoen beschikken over Leo Sauer. De negentienjarige werd vorig seizoen verhuurd aan NAC Breda en is teruggekeerd in De Kuip. Ook gaat het contract van Aymen Sliti spoedig worden verlengd.



Toch denkt Feyenoord dus aan een extra toevoeging aan de aanval. In de strijd om de krabbel van Gonçalves krijgt de club wel concurrentie van Cruzeiro, Red Bull Bragantino en Santos.



Dat de negentienjarige linksvoor gaat vertrekken, lijkt onvermijdelijk. Bij Flamengo komt hij er niet aan te pas en de club wil hem graag verkopen voor tien miljoen euro. Volgens Transfermarkt is hij vijf miljoen euro waard.



Dit seizoen kwam hij slechts drie keer als invaller in actie in de Braziliaanse Serie A. De competitie is nu tien wedstrijden op weg. Scoren of een assist geven deed hij allebei niet in die duels.



Vorig seizoen werd hij een half jaar verhuurd aan Red Bull Bragantino, de club die nu ook op het vinkentouw zit. Daar kwam hij in 500 minuten tot één assist. Scoren deed hij niet.