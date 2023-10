Feyenoord-hooligan mogelijk jaren cel in: ‘Brandstichting bij homoseksuele fan’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 18:37 • Laatste update: 18:44

Max V. toont berouw voor zijn rol als leider van de hooligangroep RJK, zo tekent het Algemeen Dagblad op vanuit de rechtbank. De dertigjarige fanatieke Feyenoord-fan zit sinds januari vast op verdenking van het beramen van enkele gruwelijkheden, die voornamelijk door anderen zouden zijn uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vier jaar (waarvan acht maanden voorwaardelijk); de advocaat van V. vindt dat buitenproportioneel.

V. geeft zijn rol als leider van RJK toe, maar gaat lang niet mee in alle beschuldigingen die door het OM zijn geuit. Zo wordt V. verdacht van het aansturen van de gewelddadige haatcampagne tegen Paul van Dorst, de oprichter van Feyenoord-supportersclub Roze Kameraden.

De sportschool van Van Dorst werd beklad met de tekst 'flikkers zijn niet welkom bij Feyenoord' en daarna ook in brand gestoken. Volgens het OM is V. het brein daarachter. De verdachte geeft toe Van Dorst te hebben bestookt, maar ontkent iets te maken te hebben met de brandstichting.

Volgens het OM zit V. ook achter het excessieve geweld tegen politieagenten op oudejaarsavond in 's-Gravendeel. V. ontkent dat, maar heeft in de RJK-groepsapp in de uren daarvoor uitgebreid opgeschept over hoe hij die avond agenten te grazen zou nemen.

Grootspraak, volgens V.. "Het is een beetje stoer doen, elkaar een beetje opjutten. Je probeert de ergst mogelijke dingen te roepen, om de lachers op je hand te krijgen."

Ook zou V. achter de spandoeken zitten die werden getoond door RJK-hooligans rond de Conference League-finale tegen AS Roma in mei 2022. ‘Hitler onze vorst, vergas Paul van Dorst’ en ‘Paul je kankermoeder’ stond op de doeken te lezen.

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam werd met de dood bedreigd. Zijn dochter Yasmina werd 'de kehba (hoer in het Arabisch) van Rotterdam' genoemd.

V. had een goede baan als fiscalist en zegt na zijn detentie uit het hooliganleven te zullen stappen. "De detentie heeft een grote impact op me. Op m’n familie en vrienden ook, en vooral op m’n vriendin. Ik ga er afstand van nemen. Ik denk dat de jongens het wel snappen. Ze weten hoe slecht het met m’n vriendin gaat. Ik ben m’n baan kwijt, ik moet straks gewoon weer werken om bij te dragen aan de hypotheek. Als ik doorga, zit ik hier binnen de kortste keren weer."

De advocaat van V. bepleit dat veel beschuldigingen door het OM niet bewezen kunnen worden. "Spandoeken, vernielingen, dat is zo’n beetje wat overblijft. Dan denk ik dat we met zijn negen maanden voorarrest al een heel eind zijn."