Feyenoord hoeft niet te vrezen voor Memphis: wekenlange absentie dreigt

Woensdag, 27 september 2023 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme

Memphis Depay is opnieuw geblesseerd geraakt, zo melden onder meer Marca en AS. De aanvaller van Atlético Madrid maakte afgelopen weekend zijn rentree in de stadsderby tegen Real Madrid, maar viel dinsdag tijdens de training opnieuw uit. Hij mist onder meer het Champions League-duel met Feyenoord volgende week woensdag.

Memphis kwakkelt sinds zijn komst van FC Barcelona naar Atlético met blessures. Even leek de aanvaller hersteld van een blessure die hij onlangs had opgelopen, daar hij zondag tegen Real zeven minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor zijn rentree. Dinsdag ging het tijdens een trainingssessie echter opnieuw mis, waardoor Depay 'enkele weken' buitenspel staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds zijn komst naar Atlético afgelopen januari heeft Memphis slechts in dertien wedstrijden zijn opwachting kunnen maken. Daarin was hij goed voor zes doelpunten. Dertien wedstrijden moest hij vanwege een blessure laten schieten. Met Álvaro Morata en Antoine Griezmann heeft trainer Diego Simeone nog slechts twee pure aanvallers tot zijn beschikking.

Depay mist sowieso de eerstvolgende competitiewedstrijden tegen Osasuna en Cadíz. Ook moet hij het treffen met Feyenoord van volgende week woensdag laten schieten. Waar de Rotterdammers in Groep E zijn gestart met een overwinning op Celtic, moest Atlético genoegen nemen met een punt tegen Lazio (1-1). Verwacht wordt dat Depay niet eerder dan november weer inzetbaar is.