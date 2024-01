Feyenoord hekelt ‘kinderachtig’ Twente: ‘Als je het nog 1 keer doet, pak ik je’

Quilindschy Hartman was in de slotfase van het duel met FC Twente (0-0) allerminst te spreken over het gedrag van enkele spelers die op de bank zaten bij FC Twente. Toen de linksback richting het eind van de wedstrijd het spel snel wilde hervatten, tikte een speler van de uitploeg de bal voor hem weg.

En daar was Hartman niet bepaald van gediend, zo laat hij na afloop van de wedstrijd weten. "Die gast tikte al een paar keer de bal voor mijn voeten weg, dus dat is een beetje kinderachtig", vertelt hij met een glimlach voor de camera's van ESPN.

"Ik dacht: als je het nog één keer doet, dan pak ik je", vervolgt Hartman. "Ik kreeg ook geen kaart of iets, maar ik kan het beter niet doen omdat we haast hebben", beseft de vleugelverdediger.

Op wie Hartman echt kwaad werd, valt lastig te zien. De beelden suggereren dat de linkspoot zijn woede richt tot Issam El Maach, de reservedoelman van de Twentenaren.

"Maar hij tikt hem twee keer voor mijn neus weg alsof ik een hondje ben", windt de verdediger zich op, die in het interview zijn aandacht al snel verlegt naar het teleurstellende spel van zijn ploeg.

Potje gamen

"Ik ben er doodziek van. Het gebeurt gewoon te vaak dat we grote kansen krijgen en veel balbezit hebben", verzucht hij. "Vandaag kregen we dan niet heel grote mogelijkheden, maar we kregen niets tegen."

"Dan lijkt het bijna op een potje gamen...", betreurt de goedlachse back. "Uiteindelijk halen we te weinig punten, als je kijkt hoe vaak dit gebeurt." Feyenoord blijft door het gelijke spel vijf punten los van naaste achtervolger Twente, maar ziet het gat met PSV weer stijgen tot maar liefst twaalf punten.





