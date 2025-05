Feyenoord neemt Liam Bossin definitief over van FC Dordrecht, zo meldt de club op hun eigen website. De 28-jarige Ier met Belgische roots werd het afgelopen half jaar al gehuurd van de Schapenkoppen met een optie tot koop en deze licht de Stadionclub.

Bossin keepte de eerste helft van het seizoen 2024/25 21 wedstrijden voor FC Dordrecht. In totaal keepte de doelman tussen 2021 en 2023 ook nog eens 87 wedstrijden in Dordt.

Bossin speelde in de jeugd bij RSC Anderlecht en zat tussen 2015 en 2017 bij de hoofdmacht van de Belgen. In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar Nottingham Forest, dat toen nog in het Championship uitkwam. Tot een optreden voor the Garibaldes kwam het niet.

Na in 2019 zonder een club te hebben gezeten, sloot Bossin in januari 2021 aan bij het Ierse Cork City. Hier maakte de doelman in een jaar tijd negen keer minuten tot hij transfervrij werd opgepikt door FC Dordrecht. Na twee en een half jaar in Nederland vertrok hij voor een jaar naar KV Oostende, maar hier brak de doelman weer niet door.

Bossin zelf is blij met zijn overstap. “Sinds ik in januari bij Feyenoord gekomen ben, heb ik elke dag genoten en mogen leren in een fantastische omgeving met spelers en staf van een heel hoog niveau”, vertelt Bossin.

“Ik ben heel blij en trots dat de club twee jaar met mij verder wil, en zie het als een beloning en een groot compliment voor het harde werk dat ik heb verzet de afgelopen maanden”, voegt de doelman toe. “Ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen.”

Voor Feyenoord is Bossin de tweede zomeraankoop, na Sem Steijn die voor meer dan 10 miljoen euro overkomt van FC Twente. De enige speler die verkocht is tot op heden is Marcus Pedersen. De Noorse back werd verhuurd aan Torino en is nu definitief verkocht voor een bedrag van 3,5 miljoen euro.