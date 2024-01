Feyenoord heeft primeur in Nederland en gaat Real Madrid achterna

Feyenoord introduceert op korte termijn een streamingdienst, om zo de achterban van de Rotterdamse club nog beter te kunnen bedienen. Feyenoord ONE, een soort Netflix, is vanaf deze woensdag beschikbaar. Een primeur voor Feyenoord, want het is de eerste club in Nederland met een eigen streamingdienst.

De fans van Feyenoord kunnen Feyenoord ONE 7 dagen per week en 24 uur per dag gebruiken voor onder meer wedstrijden, documentaires en historische wedstrijden. "De mooiste wedstrijden uit de Feyenoord-historie terugkijken? Het is vanaf nu mogelijk", laat commercieel directeur Ruud van der Knaap weten aan het Algemeen Dagblad.

"Nog meer dan tot dusver al het geval was, wordt de club 24 uur per dag bereikbaar voor onze supporters", voegt de enthousiaste Van der Knaap daaraan toe. "Je hoeft als supporter nooit meer iets te missen." Feyenoord ONE is volgens de commercieel directeur een welkome aanvulling op de clubwebsite, de app en de social media-kanalen.

De beeldrechten, die in het bezit zijn van ESPN, vloeien na afloop van elke speelronde terug naar Feyenoord. De beeldrechten van Europese duels, waar de UEFA de rechten van heeft, keren een dag na de wedstrijd al terug bij Feyenoord. De Rotterdammers treden met deze dienst in de voetsporen van onder meer Real Madrid, Juventus en tal van clubs uit de Premier League.

"En dan kunnen we meteen ook een heel ruim aanbod aan opties aanbieden op Feyenoord ONE", gaat Van der Knaap verder. "Om één over twaalf ’s nachts kun je de Europese wedstrijd van de avond ervoor al in z’n geheel terugkijken. Of alleen de uitgebreide samenvatting. De doelpunten. En nog heel veel meer."

De Feyenoord-directeur schetst direct een voorbeeld. "Stel: je bent een enorme fan van Calvin Stengs. Dan kun je met één druk op de knop al zijn acties terugzien. Allemaal dingen die we op social media niet mogen of kunnen, maar op Feyenoord ONE wel."

Over de grens

Van der Knaap kijkt met documentaires over Orkun Kökçü, nu Benfica, en Santiago Gimenez ook over de grens. Deze documentaires worden namelijk geleverd met Turkse en Spaanse ondertiteling. "Waar je ook bent op de wereld; je kunt altijd dichtbij Feyenoord zijn. We komen nóg dichter bij onze achterban."

