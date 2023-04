‘Feyenoord heeft op drie van de vier linies de beste speler van Nederland’

Maandag, 17 april 2023 om 23:14 • Mart van Mourik

Youri Mulder vindt dat Feyenoord op drie van de vier linies de beste speler op de Nederlandse velden heeft lopen. Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport laat de analyticus weten Feyenoord veel kansen te geven op het bereiken van de halve finale van de Europa League, niet in de laatste plaats omdat trainer Arne Slot ‘gewoon beschikt over een goed team’. Rafael van der Vaart kan zich enigszins vinden in de woorden van zijn collega, al ziet hij geen enkele ‘echte topspeler’ bij Feyenoord.

“Ik vind dat alle spelers goed geworden zijn bij Feyenoord”, reageert Mulder wanneer hij gevraagd wordt de kansen van de Rotterdammers tegen AS Roma in te schatten. “Kökçü is denk ik de beste middenvelder van Nederland op dit moment. Bijlow is de beste doelman van Nederland en Giménez is misschien wel de beste spits in Nederland. Al heb je ook Vangelis Pavlidis nog, maar hij was de laatste weken minder.”

Hoewel Van der Vaart het eens is met de uitspraken van zijn collega over Kökçü, denkt hij niet dat er momenteel veel wereldtoppers bij Feyenoord spelen. “Noem mij eens een speler waarvan je zegt: die zet ik bij Real Madrid, Manchester United of Liverpool neer. Het is daarom trouwens alleen maar knapper dat Feyenoord het zo goed doet nu. Ik weet dat mensen zeggen dat ik gekleurd ben, maar ik denk niet dat Feyenoord een absolute topper heeft”, aldus Van der Vaart, die antwoord krijgt van Marco van Basten.

“Nou, Kökçü zou een eind kunnen komen”, reageert Van Basten. “Het is wel een jongen met potentie. Verder hebben ze ook wel betrouwbare jongens. Dávid Hancko en Gernot Trauner zijn jongens waar je echt op kan bouwen. Ze hebben goede middenvelders ook, Szymanski bijvoorbeeld. Ook Quinten Timber speelt nog bij Feyenoord”, aldus de oud-spits.