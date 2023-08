Feyenoord heeft na Luka Ivanusec ook volgende aanwinst definitief binnen

Woensdag, 30 augustus 2023 om 20:05 • Lars Capiau • Laatste update: 20:11

Feyenoord heeft zich versterkt met Korede Osundina, zo bevestigen de Rotterdammers via de clubkanalen. De negentienjarige Amerikaan komt over van Orange County, de Amerikaanse club waarmee de landskampioen een samenwerking heeft. De Rotterdammers betalen naar verluidt zo'n 200.000 euro voor zijn komst. Osundina tekent tot medio 2026.

Begin dit jaar doorliep Osundina al een stage bij Feyenoord. Die bleek succesvol, daar de Rotterdammers nu hebben besloten de aanvaller definitief vast te leggen. De 1,83 meter lange Amerikaan kan op alle voorhoedeposities uit de voeten en is afkomstig van de Amerikaanse tak van de Barça Academy. "Voor mij komt er een droom uit om bij een grote historische club als Feyenoord een contract te mogen tekenen", zegt hij op de clubwebsite van de Rotterdammers. "Ik zou mezelf omschrijven als een snelle aanvaller die graag doelpunten wil maken. Mijn doelstelling is om me hier verder te ontwikkelen tot een betere speler en mijn gevoel zegt dat Feyenoord mij daar goed bij kan helpen."

@Orangecountysc ?? Feyenoord ???? Welcome, Korede Osundina — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 30, 2023

Osundina is een Amerikaan met Nigeriaanse roots, die uit de voeten kan als spits, linksbuiten of rechtsbuiten. Hij is 1,83 meter lang en komt uit de Amerikaanse tak van de Barça Academy. In januari 2022 maakte hij vervolgens de overstap naar Orange County. Daar noteerde hij in veertig wedstrijden drie doelpunten en drie assists. Daarnaast is hij Amerikaans jeugdinternational, waar hij in zeven wedstrijden tweemaal doel trof. Transfermarkt schat de waarde van Osundina in op 200.000 euro.

Orange County is een alliantieclub van Feyenoord. In februari van dit jaar kondigde de regerend kampioen het samenwerkingsverband met de Amerikanen aan. Zij spelen op het tweede Amerikaanse niveau, de USL Championship. De clubs werken samen op het gebied van onder meer talentontwikkeling, scouting en innovatie. In februari liepen drie spelers van Orange County stage bij Feyenoord, en Osundina was daar dus één van.