Feyenoord heeft lastminute nóg een uitvaller; Gimenez kan ook niet starten

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het Europa League-duel met AS Roma bekendgemaakt. Santiago Gimenez is niet fit genoeg om te starten en wordt opnieuw vervangen door Ayase Ueda. Slot kan ook niet beschikken over Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en de geblesseerde Alireza Jahanbakhsh. Zij worden vervangen door Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar hij de komende tijd de geblesseerde Justin Bijlow vervangt. De verdediging bestaat uit Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Gernot Trauner kampt nog met een hamstringblessure en werd afgelopen weekend al vervangen door Beelen.

Op het middenveld kiest Slot andermaal voor Zerrouki als vervanger van Timber, die nog niet herteld is van een hoofdblessure. De middelste linie van de Rotterdammers wordt verder gevormd door Mats Wieffer en nummer 10 Calvin Stengs. Voorin wordt Ueda geflankeerd door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links).

Feyenoord kan door blessures bij verschillende sleutelspelers niet op volle oorlogssterkte aantreden. Toch heeft Slot meer dan genoeg vertrouwen in de spelers die nu wel aan speelminuten toekomen. “Ik vind het juist heel mooi als je afgelopen zondag ook weer kijkt. Of je nu Trauner of Beelen ziet staan, je ziet geen enkele verandering. Thomas speelt ook gewoon mee. Dat is heel mooi voor die jongens die de kans krijgen om zich nu te laten zien.”

Het wordt de derde keer in drie jaar tijd dat de ploegen elkaar treffen. In 2022 won Roma de Conference League ten koste Feyenoord, dat een jaar later nipt de mindere bleek in de kwartfinale van de Europa League. Toch leeft Slot niet echt met revanchegevoelens. “Noem een andere club in Europa als tegenstander en dan zou ik de wedstrijd ook heel graag willen winnen. Bovendien hebben zij nu een andere trainer en dat vind ik ook wel een verschil, dat je niet drie keer tegen dezelfde coach verliest", doelt Slot op de inmiddels ontslagen José Mourinho.

Roma-trainer Daniele De Rossi gidste zijn team sinds zijn aanstelling naar drie opeenvolgende zeges in de Serie A, al moest een goed spelend Roma afgelopen weekend wel zijn meerdere erkennen in koploper Inter (2-4). De Rossi is onder de indruk van Feyenoord. “Het is een team dat precies weet hoe het moet voetballen”, vertelde hij tegenover Voetbal International. “Ik heb veel respect voor ze. Ze hebben heel goede vleugelspelers en spelen in een hoog tempo. Ik verwacht een lastige wedstrijd.”

De Rossi heeft veel opgestoken van de eerdere ontmoetingen tussen de clubs. “Ik heb de eerdere wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma gezien, het zijn altijd grote wedstrijden met een mooie sfeer in het stadion. Het is erg jammer dat er geen uitsupporters bij zijn. Wij willen ze kunnen horen in het stadion, het doet wat af aan de sfeer. Ik vind het ook erg jammer voor de supporters van Feyenoord, want je wil hen ook een mooie wedstrijd in het buitenland gunnen.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Minteh, Ueda, Paixão.

Opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

