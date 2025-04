Feyenoord heeft interesse in middenvelder uit het rechterrijtje van de Eredivisie

Feyenoord heeft geïnformeerd naar de diensten van Davy van den Berg, zo vertelt journalist Sjors Grol woensdag in de podcast Tekengeld van ESPN. De 25-jarige middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract bij PEC Zwolle.

Het lijkt erop dat Van den Berg bezig is aan zijn laatste maanden bij PEC. Op vrijdag 21 maart werd de linkspoot kort aangehaald in een persbericht op de clubwebsite.

“PEC Zwolle heeft Davy van den Berg in een eerder stadium een aanbieding gedaan voor een nieuw contract. Dit aanbod heeft Van den Berg afgewezen. Ook zijn contract is daarom formeel opgezegd”, liet de club weten.

Grol heeft geïnformeerd bij het management van de Brabantse middenvelder, die zich laat vertegenwoordigen door PANTHERA. “Ik heb het even bij zijn zaakwaarnemer nagevraagd, want Feyenoord wordt genoemd. Hij kon dat bevestigen. Er is inderdaad interesse van Feyenoord."

"Er is verder nog niet heel veel actie, maar hij staat op de lijst", aldus Grol, die een langer verblijf in Zwolle uitsluit. "Tegen PEC heeft hij in ieder geval nee gezegd. Hij wil niet verlengen."

PEC nam Van den Berg in de zomer van 2022 voor een onbekend bedrag over van FC Utrecht. Inmiddels is de voormalig jeugdinternational volgens Transfermarkt zo’n 2 miljoen euro waard.

Van den Berg, die liefst tien jaar van zijn jeugdopleiding bij PSV genoot, speelde tot dusver 92 officiële wedstrijden namens PEC. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 11 assists.