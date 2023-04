Feyenoord heeft blessurenieuws en maakt melding van ‘einde seizoen’

Maandag, 17 april 2023 om 13:35 • Bart DHanis • Laatste update: 13:36

Patrik Walemark komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. De buitenspeler uit Zweden liep voorafgaand aan het Europa League-duel tegen AS Roma (1-0) een spierblessure op en zal geopereerd moeten worden. Om die reden zat de aanvaller ook niet bij de selectie voor het treffen met SC Cambuur (0-3) van afgelopen weekend.

Feyenoord moest het eerder dit seizoen ook al enkele weken zonder Walemark stellen. De in 2022 van BK Häcken overgekomen speler raakte in februari geblesseerd aan zijn bovenbeen en was pas kort teruggekeerd in het elftal, toen het noodlot afgelopen week weer toesloeg. Hoe lang Walemark precies uit de roulatie ligt, is niet bekend. Wel is het zeker dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Walemark beschikt bij Feyenoord niet over een vaste basisplek. Alireza Jahanbakhsh, Igor Paixão, Oussama Idrissi en Javairô Dilrosun krijgen van Arne Slot op de vleugels de voorkeur boven de Zweedse jeugdinternational. Ondanks het feit dat hij dit seizoen pas 585 Eredivisieminuten mocht maken, scoorde hij al twee keer en gaf hij evenzoveel assists voor de Rotterdammers in competitieverband. Ook in de Europa League was hij aangever bij een Feyenoord-treffer.

Afgelopen transferperiode probeerde Feyenoord de vleugelaanvaller te stallen bij FC Emmen. Volgens Martijn Krabbendam, clubwatcher voor Voetbal International, zag Feyenoord De Oude Meerdijk als ideale locatie voor de 21-jarige Zweed om zich verder te ontwikkelen. Ook Sparta Rotterdam zag hem graag op huurbasis overkomen, maar Walemark wees beide aanbiedingen af.