Feyenoord heeft beet: ‘Handtekening wordt donderdag gezet in De Kuip’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 10:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:03

Gijvaj Zechiël zet donderdag zijn handtekening onder een verbeterd contract bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De regerend landskampioen heeft een definitief akkoord bereikt met de talentvolle middenvelder om zijn contract open te breken en te verlengen. Het negentienjarige talent heeft momenteel nog een contract voor twee seizoenen, maar zal in de loop van deze week zijn handtekening onder een langere verbintenis zetten.

Eerder meldde het Rotterdamse medium al dat de speler en de club een akkoord naderden over een contractverlenging. Er is vooralsnog geen melding gedaan over de exacte duur van de nieuwe verbintenis, maar het contract zal in ieder geval tot de zomer van 2026 duren.

De nieuwe deal is een beloning voor de sterke ontwikkeling die Zechiël doormaakt. De negentienjarige middenvelder maakte een goede indruk op Arne Slot in de voorbereiding en mocht eerder dit seizoen definitief aansluiten bij het eerste van Feyenoord.

Destijds liet de trainer weten in zijn nopjes te zijn met Zechiël en Leo Sauer, die tegelijkertijd met de rechtspoot aan de selectie van Feyenoord werd toegevoegd. "Die jongens doen het uitstekend en zijn competitief aan onze andere negentien spelers. Ze hebben het dusdanig goed gedaan dat wij ze de ruimte willen geven om zich te ontwikkelen", aldus Slot.

De stap naar de hoofdmacht resulteerde vooralsnog in twee optredens voor Zechiël. Eind augustus maakte hij zijn debuut voor Feyenoord in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Almere City (6-1). Slot gunde de controleur destijds een invalbeurt van dertien minuten. Na afloop kon hij zijn tranen niet bedwingen.

Een dankbare Zechiël verscheen korte tijd na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Hier droom je van, je officiële debuut. Het is gewoon geweldig. Ik heb veel dingen meegemaakt. Het was goed dat Lutsha (Geertruida, red.) naar me toe kwam. We hebben alleen maar lieve jongens in de groep, maar hij helpt me wel extra, ja. Dat het nu officieel is doet toch wel iets extra's met me", aldus Zechiël.

Zijn tweede wedstrijd speelde het talent halverwege september, toen de regerend landskampioen het in De Kuip opnam tegen sc Heerenveen (6-1). Ook in dat duel had de hoofdtrainer een invalbeurt van een klein kwartier in petto voor de geboren Rotterdammer. Inmiddels heeft Zechiël dusdanig veel indruk gemaakt dat hij dus een een nieuw contract gaat ondertekenen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.