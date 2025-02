'Feyenoord heeft aanvaller in het vizier en werkt hard aan lastminutedeal'

Feyenoord hoopt op de laatste dag van de transferwindow zaken te doen met FC Nordsjaelland, zo meldt 1908.nl dinsdagmiddag. De Rotterdammers hebben hun pijlen gericht op Sindre Walle Egeli nu bekend is dat Luis Guilherme van West Ham United niet haalbaar blijkt.

Volgens de berichtgeving zijn maandagavond de eerste gesprekken tussen Nordsjaelland en Feyenoord al gevoerd over een deal rond Egeli. Die zijn naar verluidt goed verlopen, maar de tijd begint wel te dringen.

De achttienjarige Noor vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een forse waarde: liefst zeven miljoen euro. In 23 officiële duels voor Nordsjaelland kwam de linksbenige rechtsbuiten tot 5 goals en 3 assists.

Wat de vraagprijs van Nordsjaelland is onduidelijk en het is ook onbekend of Feyenoord inzet op een huurdeal of koop.



In Denemarken beschikt Egeli nog wel over een verbintenis die hem tot 2028 aan de club verbindt, dus mogelijk zou Feyenoord wel een flinke afkoopsom moeten betalen.

De vleugelspits maakte in september zijn debuut voor het Noorse nationale elftal. Toen viel hij zes minuten voor tijd in tijdens het Nations League-duel met Kazachstan (0-0).

Feyenoord hoopte eerst zaken te doen met West Ham United om Luis Guilherme binnen te halen, maar in Londen, waar de transfermarkt al gesloten is, is men niet meer van plan mee te werken aan een deal.