Patrik Wålemark heeft geen toekomst meer bij Feyenoord, zo meldt het Zweedse Fotbolldirekt. De 22-jarige rechtsbuiten keert na de zomer terug van een huurperiode bij sc Heerenveen, maar hoeft naar verluidt dus niet op een nieuwe kans in De Kuip te rekenen.

Feyenoord nam Wålemark begin 2022 voor 3,25 miljoen euro over van BK Häcken uit Zweden. De linkspoot kreeg in de eerste maanden de tijd om te wennen aan het Nederlandse voetbal en de speelwijze van Arne Slot, om vanaf de zomer voor een vaste plek in de basis te gaan.

De Zweed begon 2022/23 nog als basisspeler, maar moest het na ruim zeven wedstrijden steeds vaker doen met een invalbeurt. Mede omdat Wålemark flinke concurrentie kende op zijn plek, daar ook onder anderen Alireza Jahanbakhsh en Javairô Dilrosun daar konden spelen.

Wålemark raakte begin 2023 bovendien geblesseerd aan zijn bovenbeen, waardoor hij elf wedstrijden aan de kant stond en ook de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) aan zich voorbij moest laten gaan.

Feyenoord besloot hem afgelopen zomer op huurbasis te stallen bij sc Heerenveen. De linkspoot kwam uiteindelijk tot 25 wedstrijden, 3 goals en 4 assists in dienst van de Friezen, maar maakte niet één keer de negentig minuten vol.

Onder Brian Priske hoeft Wålemark dus niet op een nieuwe kans te rekenen, zo klinkt het. Feyenoord hoopt nog een deel van het aankoopbedrag terug te kunnen verdienen met een verkoop van de Zweed.

Wålemark ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip en is volgens Transfermarkt 2,5 miljoen euro waard. De aanvaller kwam tot dusver tot 36 duels bij Feyenoord. Daarin was hij goed voor drie goals en evenveel assists.

