Feyenoord haalt weer uit en duwt hopeloos FC Utrecht verder in problemen

Zondag, 3 september 2023 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:44

Feyenoord heeft zondag op overtuigende wijze gewonnen van het zeer onmachtige FC Utrecht: 1-5. De thuisclub, waar Rob Penders voorlopig aan het roer staat, kwam voor rust nog wel langszij, maar een stunt zat er nooit in voor de laagvlieger. Santiago Giménez scoorde tweemaal voor het veel betere Feyenoord, al viel de aanvalsleider na rust uit met een lichte blessure. Feyenoord staat dankzij de tweede zege op rij nog maar een punt achter koploper PSV, dat wel een duel minder speelde. Utrecht is nog puntloos na vier speelronden.

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij de Rotterdammers. Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman waren de backs, terwijl het hart van de verdediging bestond uit Gernot Trauner en Dávid Hancko. Mats Wieffer en Quinten Timber waren de controleurs op het middenveld. Calvin Stengs moest op 10 voor de creativiteit in de as zorgen achter spits Santiago Giménez. Igor Paixão en Luka Ivanusec waren de flankspelers. Yankuba Minteh, basisspeler tegen Almere City FC (6-1), zat net als Alireza Jahanbakhsh op de bank. Bij Utrecht waren er basisplaatsen voor onder meer Ryan Flamingo, die de 1-1 maakte, en Isac Lidberg. Marouan Azarkan en Jens Toornstra troffen hun oude club.

Feyenoord kwam al in de zevende minuut aan de leiding in De Galgenwaard. Stengs nam niet goed aan, maar de bal schoot door, waardoor Giménez binnen kon koppen: 0-1. De bezoekers hadden kort daarna op 0-2 kunnen komen, maar Paixão en Ivanusec faalden in kansrijke positie. Het doelpunt viel juist aan de andere kant. Een kopbal van Van der Hoorn kon nog uit het doel worden gehouden, maar de rebound van basisdebutant Flamingo niet meer: 1-1. Feyenoord raakte hierdoor niet in de war en herstelde de voorsprong na bijna een half uur spelen. Ivanusec stak Stengs weg met een slimme steekbal en laatstgenoemde rondde van dichtbij beheerst af: 1-2.

De ploeg van trainer Arne Slot wilde nog voor rust afstand nemen, maar slaagde daar niet in. Giménez werd gestuit door Vasilis Barkas en Paixão schoot van dichtbij over. De rechtsbuiten deed dat overigens wel in buitenspelpositie. In de eerste minuut na rust viel de 1-3 wel. Giménez won in de zestien een duel van Van der Hoorn en schoot direct op doel. Het was geen hard schot, maar Barkas blunderde en zag de bal tot zijn afgrijzen in het doel rollen. Het was de laatste goede actie van de Mexicaan, die moest afhaken met een liesblessure. Ayase Ueda was zijn vervanger voorin. Slot besloot kort daarop om Minteh in te brengen op de plaats van Paixão. Utrecht probeerde het nog wel en schreeuwde om een strafschop na een vermeende handsbal van Geertruida. De bal kwam echter niet op de stip te liggen.

Feyenoord gooide het eenzijdige duel twintig minuten voor tijd definitief in het slot. Na een prachtige aanval was het Ueda die de stand naar 1-4 tilde. Het sein voor veel Utrecht-supporters om de uitgang op te zoeken, terwijl een gedeelte dat wel bleef 'Zuidam, rot op', zong richting technisch directeur Jordy Zuidam. Feyenoord had vrede met de ruime voorsprong, wisselde nog enkele keren en wist in blessuretijd zelfs voor de vijfde maal te scoren. De ingevallen Lingr stuurde Minteh weg en de eveneens ingevallen aanvaller kapte Barkas op rand zestien uit, om vervolgens hetzelfde te doen met Mark van der Maarel op de doellijn. Het was vervolgens een koud kunstje om de 1-5 aan te tekenen.

