Feyenoord haalt nieuwe middenvelder binnen, maar moet fors doorverkooppercentage slikken

Feyenoord heeft een nieuwe middenvelder vastgelegd, zo meldt 1908.nl vrijdagavond. De Rotterdammers hebben Kwame Tabiri overgenomen van FC Dordrecht. Daarmee heeft Dennis te Kloese enkele geduchte concurrenten afgetroefd.

Het was al bekend dat Feyenoord interesse had in de negentienjarige Ghanees jeugdinternational, maar door de transfer van trainer Melvin Boel naar Go Ahead Eagles moest Te Kloese plotseling haast maken. Boel had Tabiri namelijk graag meegenomen naar zijn nieuwe club.

Feyenoord betaalt een bedrag van circa 400.000 euro voor Tabiri. Het is nog niet duidelijk tot wanneer het contract van het talent geldig zal zijn. FC Dordrecht heeft overigens wel een fors doorverkooppercentage van liefst twintig procent weten te bedingen.

Tabiri is een defensief ingestelde middenvelder, die bij Dordrecht een contract had tot medio 2027. De Schapekoppen hadden daarnaast de optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

In principe is het de bedoeling dat de Bredanaar, die naast de Nederlandse ook over de Ghanese nationaliteit beschikt, aansluit bij Feyenoord Onder 21. Mede door de uitstekende relatie tussen FC Dordrecht en Feyenoord kon een deal snel beklonken worden.

De rechtsbenige Tabiri kwam in het afgelopen seizoen tot zestien optredens voor Dordrecht, waarin hij niet scoorde en geen assist afleverde. In maart werd de controleur voor zijn ontwikkeling beloond met zijn debuut voor Ghana Onder 20.

Eerder deze week versterkte Feyenoord zich ook al met Yoram Boerhout. De twintigjarige aanvaller mocht transfervrij vertrekken bij Ajax en sluit aan bij de Onder 21-ploeg van de Rotterdammers.