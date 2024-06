Feyenoord haalt Kevin Nadje binnen als derde zomertransfer: bedrag is bekend

Feyenoord heeft zich versterkt met Chris Kévin Nadje, zo meldt Le Parisien. De 22-jarige middenvelder komt over van Versailles, dat op het derde Franse niveau speelt, en tekent een contract voor de komende vier seizoenen.

De carrière van Nadje begeeft zich de laatste jaren in een achtbaan. Nog maar een jaar geleden speelde de defensief ingestelde middenvelder in de vijfde divisie bij de reserves van Laval, waar hij het niet tot het eerste elftal wist te schoppen.

Een jaar later mag hij zijn kunsten etaleren in de Champions League, daar Feyenoord op het punt staat de jongeling over te nemen van Versailles. Naar verluidt is er een bedrag van rond de 500.000 euro betaald aan de nummer negen van het afgelopen seizoen.

Bij Feyenoord zijn ze overtuigd geraakt na één volledig seizoen van Nadje op het derde niveau in Frankrijk. De middenvelder was in 31 wedstrijden goed voor 7 goals en 2 assists.

Nadje lag nog tot volgend jaar zomer vast bij Versailles, maar ziet dus toe hoe Feyenoord zijn contract afkoopt. Versailles heeft bij de onderhandelingen een doorverkooppercentage weten te bedingen.

Niet alleen Feyenoord was in de markt voor de handtekening van de 22-jarige Nadje. De afgelopen weken werd hij bekeken door clubs uit heel Europa: Monza en Verona, Charleroi, Schalke 04, Farense en Casa Pia.

Le Parisien schrijft dat Versailles verschillende aanbiedingen van clubs heeft afgewezen, daar het de nadrukkelijke wens van Nadje was om in de Champions League uit te komen na de zomer. Die droom lijkt in vervulling te gaan.

Nadje is na Gijs Smal en Anis Hadj Moussa de derde zomeraanwinst voor Feyenoord. Hadj-Moussa werd overgenomen van Patro Eisden, terwijl Smal transfervrij overkwam van FC Twente.

