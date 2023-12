‘Feyenoord-goal’ in de Premier League: Sinisterra geeft eerste assist op Senesi

Woensdag, 6 december 2023

Luis Sinisterra heeft woensdagavond zijn eerste assist gegeven in het shirt van AFC Bournemouth. Het was nota bene zijn beste (voetbal)vriend Marcos Senesi die zijn pass promoveerde tot een doelpunt. The Cherries gingen door de goal van de Argentijnse linkspoot met een 0-1 voorsprong de rust in tegen Crystal Palace.

Sinisterra vertrok in de zomer van 2022 voor 25 miljoen euro van Feyenoord naar Leeds United om zijn droom om in de Premier League te spelen waar te maken. De behendige buitenspeler zou in zijn eerste seizoen gelijk degraderen naar de Championship en de club uit Leeds deze zomer inruilen voor Bournemouth.

???????????????? Crystal Palace 0-1 Bournemouth, Marcos Senesi ??? Luis Sinisterrapic.twitter.com/M4einTjW47 — FootColic ?? (@FootColic) December 6, 2023

Daar voegde Sinisterra zich weer bij boezemvriend Senesi, die een jaar eerder al de overstap naar the Cherries had gemaakt. Waar de linkspoot doorgaans een vaste waarde is in het elftal van manager Andoni Iraola, wachtte Sinisterra vóór woensdagavond nog altijd op zijn eerste basisplaats.

Op bezoek bij Palace mocht de ex-Feyenoorder voor het eerst aan de aftrap beginnen sinds zijn komst bij Bournemouth. Sinisterra betaalde dat vertrouwen direct terug door na ruim een half uur spelen Senesi in stelling te brengen. De Colombiaan verlengde een hoekschop naar de tweede paal, waar Senesi makkelijk kon binnenkoppen: 0-1. Milos Kerkez en Justin Kluivert stonden ook aan de aftrap in Londen.

Opstelling Crystal Palace: Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Richards, Lerma; Olise, Schlupp, Ayew; Édouard

Opstelling AFC Bournemouth: Neto; Smith, Zabarnyu, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Sinisterra, Solanke