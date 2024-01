‘Feyenoord geïnteresseerd in Premier League-spits die uit zijn contract loopt’

Feyenoord houdt de ontwikkelingen rondom Daniel Jebbison nauwlettend in de gaten, zo meldt de Britse journalist Graeme Bailey. De twintigjarige Canadees, jeugdinternational van Engeland, loopt komende zomer uit zijn contract bij Sheffield United. Jebbison heeft over interesse niets te klagen, daar hij de overstap kan maken naar diverse Europese topcompetities.

Jebbison werd door Sheffield in 2018 opgepikt vanuit de Canadese ANB Futbol Academy. In de afgelopen jaren speelde hij op huurbasis voor Chorley en Burton Albion. Vooral bij laatstgenoemde was Jebbison van waarde. Namens de League One-club was de rechtspoot in het seizoen 2021/22 goed voor 9 doelpunten in 23 officiële wedstrijden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanwege blessures kwam Jebbison dit seizoen nog niet in actie.

Na die uitleenbeurt werd Jebbison volledig onderdeel van de hoofdmacht van Sheffield. Waar hij zich in de jeugd toonde als ware goaltjesdief, lukt het in de hoofdmacht van the Blades nog niet om regelmatig te scoren. Jebbison speelde tot dusver 34 officiële wedstrijden voor Sheffield, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assists.

Ondanks zijn teleurstellende aantal doelpunten wil Sheffield door met Jebbison. Volgens Bailey is hij, mede door zijn aflopende contract, een van de meest gewilde jonge spelers in Europa. Hoewel er ook vanuit Engeland veel belangstelling is voor Jebbison, lijkt hij open te staan voor een avontuur buiten de landsgrenzen.

Omdat Jebbison weigert zijn contract te verlengen, staat Sheffield ervoor open hem al deze transferperiode van de hand te doen. De Engelse hekkensluiter zou van buitenlandse clubs een kleine 500.000 euro verlangen voor zijn diensten. Een schappelijk bedrag voor Feyenoord, maar de concurrentie is hevig.

Het lijstje met geïnteresseerde clubs is indrukwekkend. In Duitsland kan Jebbison naar Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart en RB Leipzig, terwijl vanuit Italië Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio en Genoa belangstelling zouden hebben. Tot slot staan AS Monaco, Olympique Lyon, OGC Nice, Sevilla en Girona in de rij voor de jeugdinternational van Engeland Onder 20.

Jebbison kwam dit seizoen overigens nog niet in actie voor Sheffield, daar hij lang kampte met een blessure. Onlangs zou de aanvalsleider aanvankelijk starten in het competitieduel met Luton Town, tot hij onverhoopt een hamstringblessure opliep. Volgens Sheffield-manager Chris Wilder is Jebbison nog altijd in gesprek met de club over een nieuw contract, zo gaf hij laatst aan in een interview met the Sheffield Star.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties