Feyenoord geeft strijd niet op en legt verbeterd bod neer in Spanje

Feyenoord geeft niet op in de strijd om Yarek Gasiorowski. 1908.nl meldt dinsdag dat de Rotterdammers afgelopen weekeinde een verbeterd bod hebben neergelegd bij Valencia voor de centrale verdediger.

Bronnen rondom de transfer willen in het kader van de onderhandelingen geen mededelingen doen over het geboden bedrag. Ook over bonussen en een eventueel doorverkooppercentage wordt niets naar buiten gebracht.

Feyenoord legde op 12 juni een openingsbod neer bij Valencia voor de 1.92 meter lange verdediger, die in Spanje vastligt tot medio 2027. Het bod werd echter al snel van tafel geveegd door Valencia.

De ploeg van Robin van Persie kwalificeerde zich voor de voorronde van de Champions League, een aantrekkelijk vooruitzicht voor Gasiorowski. Met Valencia is dat niet mogelijk, daar de club op plek twaalf eindigde in LaLiga.

Transfermarkt taxeert Gasiorowski op zo’n 7,5 miljoen euro. Bij Feyenoord zou Gąsiorowski de opvolger worden van Dávid Hancko. De sterkhouder lijkt deze zomer naar Al-Nassr te vertrekken, al is de deal nog niet rond.

Gąsiorowski is een twintigjarige Spanjaard met Poolse roots. Hij is al jaren jeugdinternational van La Roja. Het jeugdproduct van Valencia debuteerde vorig seizoen in de sinaasappelstad. Inmiddels staat Gąsiorowski op 35 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht.