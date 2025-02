Feyenoord geeft niet op en biedt zeven miljoen euro op niet eerder genoemde naam

Feyenoord doet er alles aan om nog voor het sluiten van de transfermarkt dinsdag een aanvaller aan de selectie toe te voegen. Na eerdere mislukte pogingen in Engeland en Denemarken onderhandelt Dennis te Kloese nu met FC Porto over Gonçalo Borges, zo weet Fabrizio Romano.

De 23-jarige Portugees kan op beide flanken uit de voeten en moet Brian Priske extra opties geven in Rotterdam. Borges is geen vaste waarde bij Porto en dus is de Portugese topclub mogelijk bereid mee te werken aan een transfer.

De flankspeler is volgens transfergoeroe Romano behoorlijk in trek. Eerder wees Porto avances van Strasbourg en Genoa al af, zo schrijft de Italiaanse journalist.

"Feyenoord heeft een officieel bod van zeven miljoen euro ingediend", aldus Romano. Of het bedrag in- of exclusief eventuele bonussen is, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving.

De zoektocht naar aanvallende versterking verloopt allesbehalve soepel voor de Rotterdammers. Eerder meldde Te Kloese zich al bij West Ham United voor Luis Guilherme en bij FC Nordsjaelland voor Sindre Walle Egeli, maar beide pogingen leverden niets op.

Mocht Feyenoord de deal met Porto en Borges op tijd over de streep willen trekken, wordt het een close call. De deadline voor het aanmelden van versterkingen is in Nederland om middernacht in de nacht van dinsdag en woensdag.

Feyenoord lijkt zich hoe dan ook op deadline day te gaan versterken met een middenvelder. Oussama Targhalline maakt naar verluidt voor enkele tonnen de overstap van het Franse Le Havre naar Rotterdam.