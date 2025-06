'Feyenoord geeft gas en gaat bod uitbrengen op veelscorende buitenspeler'

Feyenoord gaat donderdag een bod uitbrengen op Gaoussou Diarra (22), zo meldt 1908.nl. De 22-jarige buitenspeler moet overkomen van Istanbulspor, de nummer vier van de Turkse 1. Lig.

Diarra speelt pas een seizoen voor Istanbulspor. Namens zijn club was hij in het afgelopen seizoen goed voor zestien doelpunten en drie assists.

De Malinees is een rechtsbenige linksbuiten, die ook op de rechterflank uit de voeten kan. Transfermarkt taxeert Diarra op 1,2 miljoen euro.

Diarra ligt bij Istanbulspor tot medio 2029 vast. Feyenoord gaat zich donderdag nog melden met een officieel bod.

“De club verwacht hem voor een betaalbare prijs op te kunnen halen. Diarra is pas net doorgebroken in het profvoetbal, nadat hij aanvankelijk in Istanbul studeerde. In Rotterdam kan Diarra zich rustig verder aanpassen en aanvankelijk focussen op een plek als rotatiespeler”, schrijft 1908.nl.

Diarra moet dus niet worden gezien als opvolger van Igor Paixão. Feyenoord heeft met Leo Sauer (19) bovendien al een toptalent in huis voor de linkerflank.

De verwachting is dat Sauer een serieuze kans gaat krijgen in De Kuip. In het afgelopen seizoen maakte de Slowaak veel indruk bij NAC Breda.