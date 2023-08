Feyenoord gaat zich in Brazilië melden voor opvolger van Lutsharel Geertruida

Maandag, 7 augustus 2023 om 12:40 • Wessel Antes • Laatste update: 15:32

Feyenoord gaat zich melden voor Marcilio Florencio Mota Filho, kortweg Nino, zo meldt 1908.nl maandagmiddag. De 26-jarige verdediger, die tot dusver enkel in Brazilië speelde, staat nog tot december 2024 onder contract bij Fluminense. Nino moet in Rotterdam-Zuid gaan gelden als de vervanger van Lutsharel Geertruida, die op korte termijn lijkt te vertrekken naar RB Leipzig. Volgens Transfermarkt is de Braziliaanse centrumverdediger zo’n 7 miljoen euro waard, waarmee hij een haalbaar doelwit is voor Feyenoord.

Nino is momenteel aanvoerder van Fluminense, waar hij sinds februari 2019 onder contract staat. Destijds betaalde de huidige nummer drie van de Braziliaanse Série A 1 miljoen euro om de rechtspoot over te nemen van Criciuma Esporte Clube. Inmiddels staat Nino op 217 wedstrijden voor Fluminense, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 4 assists. De 1,88 m lange Nino is jeugdinternational van Brazilië, maar kwam nog nooit in actie voor de hoofdmacht van het land.

In De Kuip moet Nino publiekslieveling Geertruida doen vergeten. De Rotterdamse verdediger hoopt zijn recordtransfer naar Leipzig op korte termijn af te ronden. Volgens journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International nadert Feyenoord een akkoord met de Duitsers over een vaste transfersom van 30 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog met zo’n 2,5 miljoen euro kan oplopen. Geertruida ligt in zijn geboortestad nog tot medio 2025 vast, maar gaat dat contract niet uitdienen.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder op de maandag al dat Feyenoord op zoek gaat naar twee vervangers voor Geertruida. De Rotterdamse scouts zouden zelfs al in kaart hebben gebracht welke rechtsbenige centrale verdediger én rechtsback naar De Kuip moeten komen om de drievoudig international van Oranje te vervangen. De naam van Nino werd daarbij nog niet genoemd, al is er volgens de ochtendkrant voldoende geld beschikbaar om Geertruida’s vervangers te halen.