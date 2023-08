‘Feyenoord gaat spoedig talentvolle aanvaller uit Verenigde Staten vastleggen’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 12:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:57

Feyenoord gaat zich versterken met Korede Osundina. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl dinsdagmiddag. De negentienjarige aanvaller komt over van het Amerikaanse Orange County, waar Feyenoord een samenwerkingsverband mee heeft. Begin dit jaar liep Osundina al tijdelijk stage bij Feyenoord.

Osundina is een Amerikaan met Nigeriaanse roots, die uit de voeten kan als spits, linksbuiten of rechtsbuiten. Hij is 1,83 meter lang en komt uit de Amerikaanse tak van de Barça Academy. In januari 2022 maakte hij vervolgens de overstap naar Orange County. Daar noteerde hij in veertig wedstrijden drie doelpunten en drie assists.

Transfermarkt schat de waarde van Osundina in op 200.000 euro. Naar verwachting gaat de aanvaller door Feyenoord eerst verhuurd worden aan FC Dordrecht, waar de regerend landskampioen ook een samenwerkingsverband mee heeft. Osundina heeft nog een contract tot eind november bij de Amerikaanse club, dus een overgang lijkt haalbaar voor de Rotterdammers.

In februari van dit jaar kondigde Feyenoord het samenwerkingsverband met Orange County aan. Die club komt uit Californië en speelt op het tweede Amerikaanse niveau, de USL Championship. Beide clubs werken samen op het gebied van onder meer talentontwikkeling, scouting en innovatie. In februari liepen drie spelers van Orange County stage bij Feyenoord, en Osundina was daar dus één van.