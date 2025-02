'Feyenoord gaat opvallend laag bedrag betalen voor Marokkaans international'

Feyenoord gaat mogelijk slechts enkele tonnen betalen voor de 22-jarige Oussama Targhalline, zo melden 1908.nl en de Franse journalist Josué Casse. De middenvelder komt over van Le Havre en gaat tekenen tot 2028 in Rotterdam.



Door Sander de Deugd

De lage transfersom steekt schril af bij zijn geschatte marktwaarde van drie miljoen euro (Transfermarkt). Olympique Marseille, de vorige werkgever van Targhalline, profiteert mee met een doorverkooppercentage van vijftig procent.

Targhalline maakte in 2020 de overstap van Marokko naar Marseille, dat hem voor een half miljoen euro overnam. Hij brak daar echter nooit door. Na een teleurstellende uitleenbeurt aan Alanyaspor vertrok hij transfervrij naar Le Havre. Met die club promoveerde hij naar de Ligue 1, maar door blessureleed speelde hij weinig.

Inmiddels staat de teller op 42 officiële wedstrijden namens Le Havre. Daarin wist Targhalline slechts eenmaal te scoren.

Bij Feyenoord krijgt de controlerende middenvelder een kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Dinsdagmiddag landde hij in Rotterdam voor de medische keuring. Als alles goed verloopt, tekent hij een contract voor drieënhalf jaar.

De rechtsbenige Targhalline is een veelzijdige middenvelder, die het liefst in een defensieve rol speelt. De enkelvoudig international van Marokko moet bij Feyenoord zorgen voor meer concurrentie op het middenveld.

Targhalline debuteerde in de nationale ploeg in september afgelopen jaar. In het Afrika Cup-kwalificatieduel met Lesotho (0-1) deed hij negentig minuten mee. Nadien zat de middenvelder vijfmaal zonder speelminuten bij de selectie.