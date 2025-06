Feyenoord gaat eerste zomerse vertrekker spoedig wereldkundig maken

Feyenoord gaat spoedig afscheid nemen van Mimeirhel Benita, zo weet het regionale blad Tubantia. De 21-jarige rechtsback speelt ook volgend seizoen voor Heracles Almelo, dat hem definitief wegplukt uit Rotterdam.

Benita was dit seizoen ook al een vaste kracht in het Erve Asito. De in Spijkenisse geboren voetballer hees in de Eredivisie 29 keer het zwart-wit gestreepte shirt over zijn schouders.

Nu wordt hij definitief overgenomen van Feyenoord, schrijft Tubantia. In Almelo zal hij zijn krabbel zetten onder een driejarig contract, met de optie voor nog een jaar.

"De onderhandelingen tussen Heracles en Feyenoord zijn in de afrondende fase, het wachten is op de laatste handtekeningen", aldus het regionale medium.

Bij Feyenoord was er door de doorbraak van de talentvolle Givairo Read weinig perspectief op speeltijd. Na de winterstop was Benita bovendien zijn basisplek even kwijt bij Heracles.

Jannes Wieckhoff verving hem een tijdlang, totdat Benita uitgerekend tegen Feyenoord terugkeerde in de basis. Hoewel Heracles die pot met 4-1 verloor, slaagde Benita erin om Igor Paixão te neutraliseren.

Benita lag in de Kuip nog vast tot medio 2026 en dus zal Feyenoord een vergoeding ontvangen voor het jeugdproduct, al is de hoogte daarvan nog onbekend. "Een definitieve koop was de enige logische optie. Beide clubs zijn tot een overeenkomst gekomen: Heracles neemt Benita definitief over."