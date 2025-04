'Feyenoord gaat sterspeler voor recordbedrag kwijtraken'

Feyenoord houdt rekening met een totale leegloop komende zomer. De Rotterdammers gaan vrijwel zeker minimaal vier absolute sterspelers uit het elftal van Robin van Persie kwijtraken, zo meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Dinsdag werd al duidelijk dat Quilindschy Hartman zijn medio 2026 aflopende contract niet wenst te verlengen. Daarmee is komende zomer de laatste goede kans voor Feyenoord om een fraai bedrag te verdienen aan de 23-jarige linksback, die net terug is van een zware kruisbandblessure.

Hartman had overigens volgens VI al bij Chelsea gespeeld indien hij niet geblesseerd geraakt was. De Londenaren wilden de linksback na het seizoen 2023/24 inlijven, maar de zware kniekwetsuur van Hartman gooide roet in het eten.

Wie volgens Krabbendam zeker vertrekt is Dávid Hancko. Atlético Madrid probeerde in januari al om de centrumverdediger weg te halen bij Feyenoord, maar bood een bedrag dat door de Rotterdammers niet serieus genomen kon worden. Juventus had toen ook al belangstelling en zal in de zomer terugkomen voor Hancko. De Italiaanse topclub is wél bereid om een forse transfersom neer te tellen. Feyenoord zal dan ook medewerking verlenen aan de transfer, meldt Krabbendam.

De kans is daarnaast groot dat Quinten Timber een stap gaat maken. Feyenoord houdt rekening met het 'waarschijnlijke' vertrek van de aanvoerder. Timber kwakkelt dit seizoen met blessures en is momenteel aan het herstellen van een knieprobleem. In de minuten die Timber wél speelde maakte hij ontzettend veel indruk.

Ook Igor Paixão zal waarschijnlijk vertrekken uit Rotterdam. De linksbuiten is dit seizoen met afstand de beste aanvaller van Feyenoord en heeft zich in de kijker gespeeld bij Napoli en Atalanta. Feyenoord hoopt met de verkoop van Paixão opnieuw het clubrecord te verbreken. Dat is nu in handen van Santiago Gimenez, die in januari voor maximaal 35 miljoen euro naar AC Milan ging.