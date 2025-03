Feyenoord gaat afscheid nemen van speler die pas 269 minuten in actie kwam

Feyenoord en Facundo González nemen na dit seizoen afscheid van elkaar, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De 21-jarige verdediger zal na een teleurstellende uitleenbeurt terugkeren naar Juventus.

Feyenoord heeft geen intentie om de koopoptie in het huurcontract van González te lichten. De Uruguayaanse linkspoot zou de Rotterdamse club bij een definitieve overname zo’n 6 miljoen euro kosten.

Het is nog onduidelijk wat Juventus met González van plan is. In Turijn ligt de verdediger nog tot medio 2026 vast.

De toekomst van González ligt in ieder geval niet in De Kuip. Brian Priske, Pascal Bosschaart en Robin van Persie deden allen nauwelijks een beroep op hem.

Tot dusver kwam González pas 269 minuten in actie namens Feyenoord, verdeeld over tien optredens. Zelfs in de gewonnen bekerduels met MVV Maastricht (1-2) en Rijnsburgse Boys liet hij een weifelende indruk achter.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van González nog altijd op 4 miljoen euro. Vorig jaar speelde hij op huurbasis voor Sampdoria in de Serie B.

Voor zijn tijd bij Juventus speelde González in de jeugdopleiding van Espanyol en Valencia. La Vecchia Signora betaalde in de zomer van 2023 ongeveer 1,75 miljoen euro voor zijn diensten.