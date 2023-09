Feyenoord-flop lijkt los en is plotseling koploper én topscorer van Portugal

Dinsdag, 19 september 2023 om 07:40 • Wessel Antes

Róbert Bozeník is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen van de Liga Portugal. De Slowaakse spits van Boavista was in de eerste vijf competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists, waarmee hij zichzelf momenteel topscorer van Portugal mag noemen. Bozenik, die tussen 2020 en 2023 voor Feyenoord speelde, kan de Rotterdammers in de toekomst nog een mooi bedrag opleveren. De regerend landskampioen ontvangt twintig procent over de nettowinst op zijn volgende transfer. Feyenoord verkocht Bozenik deze zomer voor 2,5 miljoen euro aan Boavista.

Maandagavond nam Bozenik het met Boavista op tegen laagvlieger Chaves. Met twee doelpunten en een assist had de Slowaak een groot aandeel in de 4-1 zege van zijn club. Dankzij de zege staat Boavista momenteel bovenaan in Portugal. Na vijf wedstrijden heeft het elftal van trainer Petit al dertien punten verzameld. Sporting Portugal en Porto deden dat ook, maar hebben een minder doelsaldo.

Bozenik was tijdens de zege op Benfica (3-2) ook al goed voor twee doelpunten.

Feyenoord verhuurde de dertigvoudig international van Slowakije vorig seizoen aan Boavista, maar toen wist hij nog niet te imponeren. In 27 officiële duels was Bozenik slechts goed voor 4 doelpunten en 1 assist. Toch wilde de clubleiding de rechtspoot koste wat het kost vastleggen, waardoor een deal werd gevonden met Feyenoord. Als Bozenik zo doorgaat kunnen de Rotterdammers in de toekomst nog een hogere transfersom overhouden aan zijn vertrek. De aanvalsleider ligt bij Boavista vast tot medio 2026 en is volgens Transfermarkt momenteel 1 miljoen euro waard.

Hoewel Bozenik niet wist te slagen in De Kuip, maakte hij zich als speler van Feyenoord wel populair bij de fans van de club. Zijn enthousiasme zorgde met regelmaat voor een glimlach bij de supporters. In totaal speelde Bozenik 28 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 2 assists. De Rotterdammers verkochten hem uiteindelijk met zo’n 1,5 miljoen euro verlies, maar dat kan wegens het doorverkooppercentage dus verminderen.