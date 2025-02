Feyenoord-fans verzamelen zich massaal op Varkenoord voor laatste training voorafgaand aan uitduel met Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de supporters van Feyenoord, die massaal aanwezig waren bij de laatste training voorafgaand aan het uitduel met Ajax.

De supporters van zowel Ajax als Feyenoord komen traditiegetrouw in groten getale af op de laatste training voor een Klassieker. De fans van de Rotterdammers verzamelden zich zaterdagmiddag op Varkenoord om hun ploeg te steunen richting de belangrijke wedstrijd van zondag. Op beelden van FR12.nl is te zien hoe de supporters vuurwerk afsteken en de clubliederen zingen.

Feyenoord moet winnen in de Johan Cruijff ArenA om zicht te blijven houden op de tweede plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. De achterstand op de ploeg van Francesco Farioli bedraagt momenteel negen punten.

Brian Priske is Santiago Gimenez kwijtgeraakt aan AC Milan, maar kan in Amsterdam wel weer beschikken over Quinten Timber en Quilindschy Hartman. Ook winteraankoop Jakub Moder kan minuten maken. Justin Bijlow is er niet bij en staat de komende maanden aan de kant wegens een zware knieblessure. Priske zou na de laatste training beslissen of Timber en Hartman gaan starten.