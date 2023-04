Feyenoord-fans spreken koning Willem-Alexander aan: ‘Hij is bekeerd, ja!’

Donderdag, 27 april 2023 om 14:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:34

Willem-Alexander is tijdens Koningsdag op ludieke wijze geconfronteerd met zijn voorliefde voor Ajax. In de podcastserie Door de ogen van de koning ging hij eerder deze maand dieper in op hoe hij zijn sympathie voor de Amsterdamse club heeft gekregen. De koninklijke familie liep donderdag een route in Rotterdam, waarbij de koning ook een onderonsje had met een groepje Feyenoord-supporters.

"Hee Alex, Feyenoord is de beste", viel er op een kartonnen bord langs de route te lezen. “De Nederlands kampioen is ook mijn kampioen, absoluut”, liet de koning weten op het moment dat hij langs de menigte liep. Een vrouw die zich ook tussen het publiek bevond, bevestigde dat Willem-Alexander positief over Feyenoord sprak. “Hij is bekeerd, ja!", zei ze, terwijl een andere vrouw iets sceptischer was. "Nee, dat geloof ik niet."

Ter gelegenheid van zijn tienjarig koningschap spreekt koning Willem-Alexander in tien podcastafleveringen met voormalig radiomaker Evers over zijn werk als 'baas' van het land. In de vierde aflevering kwam ook het onderwerp voetbal aan bod. "Ik moet op alle vlakken neutraal zijn, behalve bij voetbal", vertelde Willem-Alexander. "Ik durf het gewoon aan en dat is dankzij Johan Cruijff." De twee ontmoetten elkaar in 1982 tijdens een wedstrijd van Ajax.

Tijdens Koningsdag in Rotterdam werd Willem-Alexander door de NOS ook gevraagd naar zijn voorliefde voor Ajax. “Als ik dat over zes maanden weer zeg, dan staat het weer op de voorpagina van alle kranten. Wat ik wel wil zeggen, en ik wil niks jinxen, dus ik ga niemand feliciteren. Maar er is maar één ploeg die dit jaar verdient om kampioen van Nederland te worden en dat is Feyenoord. Als je kampioen in Nederland wordt, ben je ook mijn kampioen.”

De koning vertelde in de podcastserie al van kleins af aan supporter van Ajax te zijn. Op Koningsdag maakt koningin Máxima duidelijk dat zij een hele andere clubvoorkeur heeft. Tijdens de route die de koninklijke familie in Rotterdam wandelt, loopt Máxima trots rond met een Feyenoord-sjaal.