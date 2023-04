Feyenoord-fans ontsnappen dankzij politie ternauwernood aan Romeinse wraak

Donderdag, 20 april 2023 om 13:57 • Tom Rofekamp

De Feyenoord-fans die naar Rome zijn afgereisd om hun club aan te moedigen zijn woensdag met de schrik vrijgekomen. Terwijl de groep zich in een Ierse pub voorbereidde op het Europa League-treffen met AS Roma, kregen de Italiaanse hooligans hoogte van hun bestemming. De Feyenoord-fans werden belaagd en moesten gered worden door de Italiaanse politie. Iedereen is uiteindelijk in veiligheid gebracht.

Hoewel er donderdag vanwege veiligheidsredenen geen Rotterdamse supporters welkom zijn in Stadio Olimpico, zijn er toch 100 tot 150 van hen afgereisd naar Rome. Traditiegetrouw bereidden zij zich voor op de Europese ontmoeting in een kroeg, in dit geval vlakbij het Colosseum. Romeinse supporters kregen daar hoogte van en besloten de Nederlanders een bezoekje te brengen. De Roma-fans wilden de confrontatie aangaan, maar de Italiaanse politie greep in.

Ultras #Feyenoord iniziano già da ora i tafferugli in zona Colosseo #RomaFeyenoord pic.twitter.com/OEZGya2SZK — Fabio Astori (@Astorasdo) April 19, 2023

Er werden stadsbussen ingezet om de Feyenoord-fans veilig naar hun hotels te brengen. Dat werd in samenwerking gedaan met een delegatie van de Rotterdamse politie, die uit voorzorg naar Rome is afgereisd. Vermoedelijk zochten de Romeinse fans wraak voor de gebeurtenissen in februari 2015. Ook toen troffen Roma en Feyenoord elkaar voor de Europa League en misdroegen Rotterdamse supporters zich in het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Onder meer de Barcaccia-fontein raakte daarbij beschadigd.

Feyenoord verdedigt donderdag een 1-0 voorsprong in het Stadio Olimpico. Bij een goed resultaat wordt op de best mogelijke manier revanche genomen op de verloren Conference League-finale van vorig jaar. Toen was de selectie van José Mourinho met 1-0 te sterk in Tirana. Het duel wordt om 21.00 uur afgetrapt en staat onder leiding van de Engelsman Anthony Taylor.

20.04.2023, Roma???? looking for Fayenoord???? in Shamrock Pub, but Feyenoord remain hidden in the pub and police block Roma. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/QqTnReivdh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 20, 2023