Feyenoord-fans krijgen te maken met rigoureuze maatregel bij huldiging

Woensdag, 10 mei 2023 om 16:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:18

Op maandag geldt in het gebied van de verwachte huldiging van Feyenoord een alcoholverbod. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Rotterdam weten tegenover het Algemeen Dagblad. Volgens een woordvoerster is dit vanwege de verwachte drukte en om ‘de openbare orde en veiligheid te garanderen’. Indien Feyenoord zondag weet te winnen van Go Ahead Eagles, kroont het zich voor de zestiende keer tot landskampioen.

In het centrum van Rotterdam geldt sinds 1 januari 2022 sowieso al een alcoholverbod buiten de terrassen. Voor een eventueel kampioensfeest wordt maandag geen uitzondering gemaakt. Bij de entree van het huldigingsgebied wordt gecontroleerd of bezoekers geen bier, wijn of andere soorten alcohol bij zich hebben. Flessen en blikjes drank worden in beslag genomen. Betrapte bezoekers krijgen volgens de woordvoerster geen boete.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huldiging van Feyenoord vindt bij een kampioenschap plaats op het stadhuisplein aan de Coolsingel. De terrassen zelf zijn vanaf 12.00 uur toegankelijk, dan begint tevens de huldiging. Supporters zijn vanaf 9.00 uur welkom om op de Coolsingel alvast een plekje te zoeken. De tap op de terrassen mag pas om 13.00 uur open, wanneer de huldiging vermoedelijk al is afgelopen.

De NS gaat maandag meer en langere treinen in en rond Rotterdam inzetten. De spoorvervoerder verwacht veel voetbalsupporters te vervoeren als Feyenoord maandag wordt gehuldigd en adviseert reizigers die dag niet de trein naar Rotterdam te nemen als ze niet naar de huldiging gaan. De RET liet eerder al weten dat er tussen 09.00 en 16.00 uur in de stad ook meer metro's rijden.

De NOS, RTV Rijnmond en ESPN zijn bij de kampioensviering aanwezig met een live-televisie-uitzending. De publieke omroep start pas om 11.45 uur met de uitzending, terwijl Rijnmond vanaf 10.00 uur aanwezig is. ESPN zendt de mogelijke huldiging vanaf 09:00 uit op het open televisiekanaal. De uitzending wordt daarnaast ook gestreamd op het YouTube-kanaal van de televisiezender.