Feyenoord-fans krijgen duidelijkheid van autoriteiten over uitduel met Lazio

Maandag, 9 oktober 2023 om 19:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:45

Er zijn begin november wéér geen uitsupporters van Feyenoord welkom in Rome voor het duel met Lazio in de Champions League. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Het is nog niet bekend of er ook geen uitsupporters van Lazio welkom zijn voor de wedstrijd in Rotterdam.

De Rotterdammers moesten het vorig seizoen ook twee keer zonder de steun van Het Legioen doen toen het het opnam tegen Lazio (groepsfase) en AS Roma (kwartfinale) in de Europa League.

Op maandag reisde een delegatie van Feyenoord af naar Rome om te overleggen of het meenemen van supporters naar de Italiaanse hoofdstad mogelijk was. Dat heeft alles te maken met de gebeurtenissen in de binnenstad van Rome in 2015, toen een fontein werd vernield.

Een overleg tussen onder meer de veiligheidscoördinatie van Feyenoord en een gegadigde van voetbalzaken moest uitwijzen of Feyenoord-supporters dit keer wel mee mochten reizen, zo meldde 1908.nl eerder op de maandag al.

Het AD schrijft dat de Romeinse autoriteiten ‘niet op Feyenoord-fans zitten te wachten’ sinds de ongeregeldheden in 2015. Het duel tussen Roma en de Rotterdammers eindigde toen in 1-1, waarna Feyenoord na een chaotische return in De Kuip zijn meerdere moest erkennen in de Italianen (1-2).

De ploeg van Arne Slot ontvangt Lazio op woensdagavond 25 oktober in eigen huis voor het derde Champions League-duel van de groepsfase. Feyenoord staat met drie punten na twee wedstrijden op de derde plaats.

Lazio speelde dankzij een doelpunt van keeper Ivan Provedel het eerste duel gelijk tegen Atlético Madrid (1-1). Twee weken later werd in de absolute slotfase gewonnen van Celtic (1-2). Atlético staat op doelsaldo bovenaan in Groep E, terwijl de ploeg van Brendan Rodgers met nul punten na twee wedstrijden de laatste plaats bezet.