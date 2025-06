Feyenoord-fans eisen rectificatie van Willie Overtoom

Willie Overtoom moet het op X ontgelden. De 38-jarige oud-voetballer deed afgelopen maandag zijn beklag over een jeugdtoernooi bij CVV Zwervers. Overtoom schreef dat het toernooi en stewards een aantal grote fouten maakten. CVV Zwervers heeft inmiddels gereageerd op die onjuiste berichtgeving. Feyenoord-fans eisen een rectificatie van Overtoom.

“U13 Toernooi bij CVV Zwervers”, schrijft Overtoom maandagmiddag. “Eerst gesjoemel met de kruisfinales zodat Feyenoord de meest gunstige loting krijgt. Vervolgens krijgt een speler van Ajax een doodschop (open beenbreuk) in een wedstrijd die hij eigenlijk niet hoorde te spelen door dat gesjoemel.”

“Een ambulancemedewerker stapt uit en grapt: ‘Hij is voor Ajax, laat maar liggen.’ Stewards die zeggen: ‘Dat krijg je ervan als je als Amsterdammer in Rotterdam komt spelen.’ Het gaat om kinderen van twaalf à dertien jaar, maar op de een of andere manier verbaast mij dat hier niet”, aldus Overtoom op X. In de tweet, die bijna 400.000 keer is bekeken, staan verschillende onwaarheden. Dat blijkt uit een statement van CVV Zwervers.

“Op social media vinden we berichten terug over vermeend ‘gesjoemel’ bij de kwartfinales zodat Feyenoord een gunstige loting krijgt, over het verbale gedrag van een chauffeur van de ambulance richting de geblesseerde speler van Ajax en negatieve uitlatingen van een toernooisteward richting Ajax. De berichtgeving is tendentieus en grotendeels onjuist. Daarom willen we als organisatie hierna uitleggen wat er echt is gebeurd.”

‘Gesjoemel’

“Dat er ‘gesjoemeld’ zou zijn bij de kwartfinales is pertinent onjuist. Sinds de allereerste editie van het toernooi volgen we hetzelfde wedstrijdreglement dat de teams ruim vóór het toernooi opgestuurd krijgen. Na de eerste toernooidag zijn echter in het digitale toernooischema per abuis de verkeerde kwartfinales aan elkaar gekoppeld waarbij Ajax bij winst zou spelen tegen de winnaar van Borussia Dortmund – Liverpool en Feyenoord bij winst tegen de winnaar van Paris Saint Germain – KRC Genk. Dat was onjuist en niet volgens de plaatsingsregels.”

De toernooileiding merkte die fout op de tweede toernooidag op en paste het die ochtend direct aan. “Hierbij realiseren wij ons dat we de teams in eerste instantie onjuist hebben geïnformeerd, hetgeen tot verwarring heeft geleid bij de betreffende teams. Belangrijk is echter dat uiteindelijk alle wedstrijden overeenkomstig de van tevoren vastgestelde toernooiregels zijn afgewerkt.”

Ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur in kwestie heeft zich wel misdragen, erkent CVV Zwervers. “Onze eigen stewards hebben het onacceptabele verbale gedrag van de chauffeur van de ambulance opgemerkt en hebben direct na vertrek van de ambulance verslag gedaan bij de toernooileiding. Het bestuur van CVV Zwervers heeft maandagavond direct een klacht ingediend bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarin is uitgelegd wat er is gebeurd en gezegd is door de chauffeur van de ambulance. Onze stewards waren ontdaan en boos over wat er door de chauffeur werd gezegd.”

“Overigens was de ambulance zeer snel ter plekke en heeft de verpleegkundige van de ambulance uiterst correct en vakkundig gehandeld richting de geblesseerde speler”, aldus de club.

Opmerking van steward

Het is bij CVV Zwervers niet bekend dat stewards ‘dat krijg je ervan als je als Amsterdammer in Rotterdam komt spelen’ zouden hebben gezegd. “Er is ons geen negatief gedrag van een steward bekend of opgevallen. Als wij dat wel hadden geconstateerd dan zouden we daar direct op reageren en daar de betreffende persoon op aanspreken en passende maatregelen nemen omdat we dit niet tolereren.”

De zware blessure van de jeugdspeler van Ajax heeft enorme impact gehad op Ajax, maar ook de andere clubs die aanwezig waren. De Amsterdammers verlieten het toernooi na de blessure. “Het gebaar van Paris Saint Germain was groots en emotioneel. Vóórdat ze de finale begonnen, kwamen ze als team naar de volgepakte tribune en lieten ze een shirt van Ajax zien uit medeleven voor de getroffen Ajax-speler. Een geweldig applaus viel hen ten deel.”

“Ook Feyenoord heeft contact gezocht met de Ajax-staf om de getroffen speler een hart onder de riem te steken. Beide reacties passen bij het sportief en respectvol met elkaar omgaan ondanks dat er rivaliteit is op het veld”, aldus CVV Zwervers.

Feyenoord-fans eisen rectificatie

Op X zijn er veel Feyenoord-fans die een rectificatie eisen van Overtoom, die op X wel vaker botst met fans van de Rotterdammers.