Feyenoord-fan die haar zoon verloor ontvangt duizenden euro's via crowdfunding

Woensdag, 17 mei 2023 om 00:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:27

Feyenoord-supporter Hannie ontroerde velen toen zij maandag werd geïnterviewd door ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. Hannie vertelde dat haar in december overleden zoon graag met haar het kampioenschap had willen vieren op de Coolsingel. Terwijl er op de achtergrond euforische Feyenoord-fans te horen waren, barstte Hannie in tranen uit. Nadat het interview viraal ging op sociale media besloot Marc van den Bor een crowdfunding op te zetten en dat bleek een groot succes: in totaal is er 12.412 euro opgehaald.

Bischop was maandag op de Coolsingel om met de aanwezigen te praten over het kampioenschap van Feyenoord, dat de dag daarvoor de titel veroverde na de 3-0 zege op Go Ahead Eagles. Bischop merkte de vrouw op en ging met haar in gesprek. "Ik had hier willen staan met mijn zoon, maar die is helaas overleden in december", vertelde zij. "Dat was een grote Feyenoord-fan. Hij ligt ook op het Feyenoord-veld, naast Christian Gyan. Daar ben ik heel blij mee. Hij is erbij vandaag. Ik weet het zeker. Ik weet het echt zeker. Ik mis hem zo, mijn enigst kind." Voormalig Feyenoorder en UEFA Cup-winnaar Gyan overleed in december 2021.

Om stil van te worden. ?? pic.twitter.com/dsGSDSAKkW — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2023

De emoties van de vrouw werden ook gevoeld bij de mensen thuis. "Pffff, ontzettend triest dit. Welke club je ook support, zo een verhaal gaat door merg en been", reageerde iemand op Twitter. "Wat heeft die jongen een lieve moeder gehad. Heel veel sterkte!", schreef een ander. Onder meer Van den Bor wilde iets doen voor Hannie en zette een crowdfunding voor haar op. "Beste allen. Afgelopen maandag werd Feyenoord gehuldigd, vanwege het behaalde kampioenschap. Tijdens deze festiviteit werd deze lieve mevrouw geïnterviewd. Door merg en been ging dit verhaal bij velen en daarom wil ik (onderdeel van de Feyenoord-aanhang) Hannie iets cadeau doen, namelijk een weekje onbekommerd genieten met haar naasten."

1200 mensen hebben uiteindelijk een donatie gedaan op de door Van den Bor opgezette pagina. Meer worden dat er via die crowdfunding niet, zo maakt hij bekend. "De actie is door het dak gegaan!", schrijft hij in een update. "In verband met belastingen, schenkingen etc. kan ik het bedrag niet nog hoger laten oplopen. Gesloten op €12.412! Hele mooie ideeën om het allemaal goed te besteden. Wordt vervolgd!"