Feyenoord-fan die aansteker op hoofd van Klaassen gooide hoort zijn straf

Maandag, 15 mei 2023 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:46

De Feyenoord-supporter die in april een aansteker op het achterhoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen gooide is maandag veroordeeld door de politierechter in Dordrecht. De 32-jarige man uit Roelofarendsveen krijgt voor de mishandeling een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Klaassen werd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax rond de zestigste minuut geraakt door de aansteker. De supporter stond duidelijk op camerabeelden en heeft ook toegegeven het voorwerp te hebben gegooid. De man is fanatiek aanhanger van Feyenoord met een tot nu toe schoon strafblad. Hij heeft een landelijk stadionverbod van twee jaar gekregen.

Het aanstekerincident was een keerpunt in het debat over het toenemende supportersgeweld. De KNVB kwam een dag na de bekerwedstrijd met een streng protocol omtrent ongeregeldheden tijdens wedstrijden in het betaald voetbal. Als gevolg daarvan werden de afgelopen weken talloze duels tijdelijk of zelfs definitief gestaakt. Een van de dieptepunten was zondag het treffen tussen FC Groningen en Ajax, dat moedwillig werd gesaboteerd door tot tweemaal toe rookbommen op het veld te gooien.